Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesinin Namık Kemal ve Sağlık Mahallelerinde bulunan 4 caddede toplam 3,5 kilometrelik sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların daha güvenli, konforlu yollarda seyahat etmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Salihli'nin Namık Kemal ve Sağlık Mahallelerinde bulunan Şüheda, Ferah, Çiçek ve Park caddelerinde yaklaşık 3,5 kilometrelik güzergâhta yol ve kaldırım yenileme çalışmaları yürütülüyor.

Çalışma gerçekleştirilen güzergâhlarda ilgili kurumlar tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol ve kaldırım yenileme çalışmalarına geçildi. Ekipler, mevcut yolları daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla asfalt serimi ve kaldırım düzenlemelerini eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Çalışmalarda greyder, toprak silindiri, finişer ve kepçe başta olmak üzere çeşitli iş makineleri kullanılırken, toplam 18 personel sahada görev yapıyor. Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu da devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Salihli'de yürütülen çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada, 'Altyapısını güçlendirdiğimiz caddelerimizi asfaltla buluşturuyoruz. Salihli ilçemiz Namık Kemal ve Sağlık Mahallelerimizde başlattığımız çalışmalar kapsamındaki Şüheda, Ferah, Çiçek ve Park caddelerimizdeki altyapı süreçlerinin ardından sıcak asfalt serimi ile kaldırım düzenlemelerini eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Toplam 3,5 kilometrelik güzergâhta yürüttüğümüz çalışmayla halkımızın ulaşım konforunu artırmayı hedefliyoruz. Emekleri için Salihli Belediye Başkanımız Mazlum Nurlu ve sahada özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim' dedi.

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada, 'Çok kısa bir zaman önce Şüheda Caddesi'nin iyileştirme çalışmalarına başlamıştık. Tabii altyapı olarak doğalgaz olsun, MASKİ olsun, diğer kamu kurumlarının altyapı yatırımları da yapıldı. Bugün de Şüheda Caddesi'nde asfaltlama çalışmasını yürüteceğiz. İnşallah kısa zamanda eksiksiz bir şekilde bitireceğiz. Salihli'mize hayırlı olsun. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya teşekkür ederiz' dedi.

Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürü Tolga Elbeyli, 'Şimdi yolumuzda; Şüheda Caddesi, Ferah Caddesi, Çiçek Caddesi ve Park Caddesi olmak üzere yaklaşık 3 bin 500 metre uzunluğunda bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Burada bütün altyapılar, tüm kurumların altyapı çalışmaları tamamlandı. Yollarımızda kaldırım ve asfalt yenileme çalışmalarına başladık. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya ve Salihli Belediye Başkanımız Mazlum Nurlu'ya teşekkür ederiz. Salihli'mize, Manisa'mıza hayırlı uğurlu olsun' diye konuştu.