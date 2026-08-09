Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bilimi toplumun tüm kesimleriyle buluşturmak ve gençlere sevdirmek amacıyla düzenlenen 'MobilFest 2026'nın üçüncü durağı İznik oldu.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Mobil Bilim Festivali, İznik Sahil Meydanı'nda Bursalılara eğlenceli ve bilim dolu bir gece yaşattı.

'MobilFest 2026' kapsamında sanal gerçeklik deneyimi, mikroskop gözlemi ve kodlama atölyelerinde uygulamalı etkinlikler gerçekleştirildi. Bilim gösterileri ve roket fırlatma etkinliği de çocuklar ve gençler tarafından ilgiyle takip edildi. Eğitici arkeolog Gülay Sert'in doğa ve arkeoloji üzerine gerçekleştirdiği söyleşinin ardından düzenlenen bilgi yarışmasında katılımcılar bilgilerini test etme fırsatı buldu.

Bilimsel farkındalığı artırmayı amaçlayan etkinlik, gökyüzü gözlemi ve anlatımıyla tamamlandı. Etkinlik sonunda vatandaşlar, çocukların bilimle buluşmasına imkân sağlayan organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.