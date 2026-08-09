Avrupa ve Türkiye'de art arda yaşanan orman yangınları, yangın riskinin yalnızca çevresel ve mevsimsel bir tehdit olmadığını ortaya koydu. İşletmeler; fiziksel hasarın yanı sıra tahliyeler, faaliyet duruşları, tedarik zinciri kesintileri ve altyapı sorunları nedeniyle ciddi finansal risklerle karşı karşıya kalıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Avrupa ve Türkiye'de son dönemde yaşanan orman yangınları, iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte işletmeler ve kritik altyapılar açısından yeni bir risk tablosunu gündeme taşıdı. Artan sıcaklıklar, uzun süreli kuraklıklar ve değişen yangın koşulları, orman yangınlarının etkilerini genişletirken, şirketlerin risk yönetimi ve iş sürekliliği planlarını da yeniden ele almasını zorunlu kılıyor.

Orman yangınlarının işletmeler üzerindeki etkisi yalnızca tesis veya varlıkların doğrudan zarar görmesiyle sınırlı kalmıyor. Tahliye kararları, yoğun duman, bölgeye erişim kısıtlamaları ve güvenlik önlemleri nedeniyle faaliyetlerin geçici olarak durması da şirketler açısından önemli maliyetler oluşturabiliyor.

Tesislerin kapanması, çalışanların bölgeden tahliye edilmesi ve tedarik zincirlerinin kesintiye uğraması; fiziksel hasarın sınırlı olduğu durumlarda dahi işletmelerin gelir kaybı yaşamasına neden olabiliyor.

Güney Avrupa'da yaşanan gelişmeler de bu tabloyu destekliyor. Yunanistan'da son yıllarda meydana gelen büyük orman yangınlarında bazı oteller ve küçük işletmeler zarar görürken, sanayi tesislerinin özel sanayi bölgelerinde konumlanması nedeniyle sanayi sektörünün yangınlardan görece daha sınırlı etkilendiği belirtiliyor.

5 MİLYAR EUROLUK HASARIN 1 MİLYAR EUROSUNDAN AZI SİGORTALI

Orman yangınlarının toplam ekonomik maliyetini kesin olarak ortaya koymak için henüz erken olsa da mevcut veriler, Avrupa'da sigorta koruması ile gerçek ekonomik kayıplar arasındaki farkın büyüdüğüne işaret ediyor.

İspanya'da 2025 orman yangını sezonunda yaklaşık 5 milyar euro ekonomik zarar oluştuğu, bunun ise 1 milyar eurodan daha az bölümünün sigorta kapsamında karşılandığı belirtiliyor.

Bu tablo, şirketler açısından yalnızca sigorta satın almanın değil; risk transferinin yanı sıra dayanıklılık, iklim uyumu ve iş sürekliliği yatırımlarının da birlikte ele alınması gerektiğini gösteriyor.

HAZIRLIKLI ŞİRKETLER DAHA AVANTAJLI

Risk yönetimi uzmanlarına göre güçlü acil durum planlarına, iş sürekliliği prosedürlerine ve yangın öncesi önleyici uygulamalara sahip kuruluşlar, afet sonrasında faaliyetlerini sürdürme ve kayıplarını sınırlandırma konusunda daha avantajlı durumda bulunuyor. Sigorta sektörü de değişen risk ortamına yönelik çalışmalarını genişletiyor. Sigortacılar; uydu görüntüleri, ayrıntılı risk verileri ve gelişmiş doğal afet modellemelerinden yararlanarak orman yangını riskini daha kapsamlı şekilde değerlendiriyor.

Risk yönetimi altyapısını güçlendiren, varlıklarının dayanıklılığını artıran ve afetlere hazırlık seviyesini ortaya koyabilen şirketler ise sigorta piyasasında daha olumlu koşullarla karşılaşabiliyor.

'YANGINLAR STRATEJİK İŞ RİSKİ HALİNE GELİYOR'

Marsh Risk Türkiye CEO'su Yeşim Aksüt, orman yangınlarının artık yalnızca mevsimsel bir sabit kıymet riski olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Aksüt, Avrupa'da ve Türkiye'de yaşanan yangınların etkisinin operasyonlardan tedarik zincirlerine, altyapıdan uzun vadeli iş sürekliliğine kadar genişlediğini belirterek, 'Giderek operasyonlar, tedarik zincirleri, altyapı ve uzun vadeli dayanıklılık üzerinde etkileri olan stratejik bir iş riski haline geliyor' değerlendirmesinde bulundu.

Hazırlıklı olmanın şirketler açısından önemli bir fark yarattığını vurgulayan Aksüt, iklim analizleri, risk değerlendirmeleri, iş sürekliliği planları, bitki örtüsü yönetimi ve uyum önlemlerine yatırım yapan kuruluşların hem operasyonel kesintileri hem de finansal kayıpları azaltma konusunda avantaj sağladığını ifade etti. Aksüt, sigorta şirketlerinin de risk kalitesini daha detaylı değerlendirdiğini belirterek, güçlü risk yönetiminin yalnızca fiyatlandırmayı değil, teminat şartlarını ve sigorta kapasitesini de etkilediğine dikkat çekti.