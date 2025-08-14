Türkiye genelinde konut satışları ilk 7 ayda yüzde 24,4 oranında artışla 834 bin 751’e ulaşırken, Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, “TÜİK tarafından açıklanan veriler, konut piyasasının yılın ikinci yarısına güçlü bir başlangıç yaptığını gösteriyor. Enflasyon ve faiz oranlarındaki gevşemenin devam etmesi halinde bu yıl sonunda konut satışları yeni rekorlar kırabilir” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Ekonomiye duyulan güven ve faiz oranlarındaki gevşemeyle birlikte son aylarda hızlanan konut satışları temmuz ayında da canlılığını korudu. Konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 oranında artarken, ipotekli konut satışları ise yüzde 60 oranında artış gösterdi. Konut piyasasının yılın ikinci yarısına güçlü bir başlangıç yaptığını belirten Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, yılın ikinci yarısında faizlerdeki düşüş trendinin devam etmesiyle konut satışlarındaki ivmelenmenin devam edeceğini belirterek “Geçen yılı 1,3 milyon konut satışıyla tamamlayan sektörümüzün 2025 yılını 1,5 milyon adetlik eşik değeri aşarak tamamlayacağını öngörüyoruz” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 oranında artarak 142 bin 858 oldu. Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 oranında artış kaydederek 834 bin 751 olarak gerçekleşti.

“Konut satışlarındaki artış ekonomiye duyulan güvenin göstergesi”

Türkiye genelinde ipotekli konut satışlarının temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,3 oranında artarak 18 bin 425’e ulaştığını kaydeden Ramazan Taş, “Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,9 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %93,2 oranında artarak 121 bin 515 oldu. İpotekli konut satışlarındaki artış sektörümüzün geleceği açısından bizlere umut veriyor. Yüksek konut ve kredi maliyetleri nedeniyle uzun zamandır yavaşlayan konut satışlarının yaz aylarıyla birlikte yeniden canlanması aslında ekonomimize duyulan güvenin göstergesi. Bankaların sunduğu esnek ödeme planları ve kampanyaları ile sektördeki durgunluğun artık yavaş yavaş kırıldığını düşünüyorum. Türkiye genelinde barınma ihtiyacının devam etmesi, orta vadede yatırım aracı olarak değer kazanma potansiyeli ve kira fiyatlarındaki artışların konuta olan talebi önümüzdeki aylarda da canlı tutacağına inanıyorum” diye konuştu.

Son 13 yılın en yüksek temmuz satışı

Türkiye’de konut satışlarında ‘barınma ve oturum’ amaçlı konut ihtiyacının öne çıktığını dile getiren Ramazan Taş, şunları söyledi:

“2020’deki tarihi konut kredi kampanyasını hariç tutarsak bu son 13 yılın en yüksek temmuz ayı satışı. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 oranında artarak 43 bin 984 olurken, ikinci el konut satışlarının ise yüzde 14,6 artış göstermesini bunun en güzel göstergesi olarak değerlendiriyorum. Yatırım amaçlı olarak da konut alanlar olmakla birlikte Türk halkı genellikle kiradan kurtulmak amacıyla ev sahibi olmayı hayal ediyor. Ayrıca geçen yıldan bu yana konut fiyatlarındaki artış enflasyonun altında kaldı. Kiralardaki yükseliş ise enflasyona bağlı olarak devam ediyor. Faiz ile konut fiyatları arasındaki ters orantılı ilişkiyi de göz önüne alan tüketiciler, konut alımını fırsat olarak değerlendirip harekete geçiyor.”