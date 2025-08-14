DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay, faiz oranlarındaki değişimlerin KOBİ’lerin teknoloji yatırımlarına etkisine dikkat çekerek, “Faizler düştükçe işletmeler daha kolay yatırım yapabilecek. Bu da dijitalleşme hamlelerini hızlandıracak” açıklamasında bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Günümüzde dijitalleşme, işletmeler için yalnızca bir tercih değil, aynı zamanda rekabette ayakta kalabilmenin temel koşulu haline geldi.

Faiz oranlarındaki dalgalanmalar yalnızca finans dünyasını değil, reel sektörün dijitalleşme adımlarını da doğrudan etkiliyor. Kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümleriyle Türkiye’nin dört bir yanındaki KOBİ’lerin dijital dönüşümüne öncülük eden DİA Yazılım’ın Genel Müdürü Suha Onay, “Yazılım yatırımları artık bir lüks değil, verimliliğin temelidir. Faizlerin düşmesiyle bu yatırımlar daha erişilebilir hale gelecek” dedi.

Bulut Sistemleri Maliyetleri Ciddi Şekilde Düşürüyor

Onay’a göre bulut bilişim, şirketlere düşük maliyetli ve yüksek güvenlikli çözümler sunarak teknolojiye geçişte büyük avantaj sağlıyor. ERP ve bulut tabanlı çözümler üreten DİA Yazılım, sektör bağımsız olarak birçok işletmenin dijitalleşmesini sağlıyor. Onay, “Eğer hâlâ lokal sistemler kullanılmaya devam edilseydi, şirketler yüksek donanım ve güvenlik yatırımları yapmak zorunda kalacaktı. Ancak bulut sistemleri bu maliyeti ciddi şekilde düşürüyor. Hem veriye erişim kolaylaşıyor hem de güvenlik daha profesyonel bir düzeye taşınıyor” dedi.

Yazılım, Diğer Tüm Sektörlerin Verimliliğini Artırmak İçin Gerekli

Yazılım sektörünün Türkiye’de kriz dönemlerinde dahi büyümeye devam ettiğine dikkat çeken Onay, “2008 krizi, pandemi ve diğer tüm zorluklara rağmen sektör büyüdü. Çünkü yazılım, diğer tüm sektörlerin verimliliğini artırmak için gerekli. Bu da sektörü her zaman pozitif bir çizgide tutuyor” diye konuştu.

İlk 6 ayda %70’in üzerinde büyüme kaydettiklerini belirten Onay, yılın ikinci yarısında faizlerde düşüş eğiliminin oluşmasıyla birlikte yazılım sektöründe çok daha güçlü bir ivme beklediklerini sözlerine ekledi.