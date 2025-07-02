İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik “cunta başkanı” gibi ifadelerinin millet iradesine hakaret olduğunu ve toplumsal barışı zedelediğini belirtti.ANKARA (İGFA) - letişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik kullandığı hakaret içeren ifadeleri sert bir dille eleştirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özel’in söylemlerinin “millet iradesine meydan okuma” ve “toplumsal barışı zedeleyen sorumsuzluk” olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletin oylarıyla seçilmiş bir devlet başkanı olduğunu anımsatan Altun, “Cunta başkanı” gibi yakışıksız ve mesnetsiz ifadelerin demokratik sürece ve millet iradesine hakaret olduğunu belirtti. Bu tür söylemlerin siyasi muhalefet ya da düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini ifade eden Fahrettin Altun, Özel’in açıklamalarının siyasi etik ve sorumluluk bilincinden uzak olduğunu savundu.

https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1940147686641938534

YARGI SÜREÇLERİNE MÜDAHALE ELEŞTİRİSİ

Fahrettin Altun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin devam eden yargı süreçlerinin bağımsız mahkemelerce yürütüldüğünü anımsatarak, Özel’in “darbe planı”, “cunta” ve “komplo” gibi iddialarını yargıya yönelik bir tehdit ve itibarsızlaştırma çabası olarak nitelendirdi. Altun ayrıca, “kayyım listeleri hazırlandı” şeklindeki somut veriye dayanmayan açıklamaların, toplumu yanıltmayı ve kurumlara güveni zayıflatmayı amaçlayan dezenformasyon faaliyetleri olduğunu ifade etti.