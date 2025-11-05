TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi İnegöl İlçe Temsilciliği, 'Mühendis ve Sanat' başlığıyla İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda Makina Mühendisi, Yönetmen, Senarist Ezel Akay'ı konuk etti.

BURSA (İGFA) - TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi İnegöl İlçe Temsilciliği, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlediği etkinlikte Yönetmen ve Senarist Ezel Akay'ı ağırladı.

'Mühendis ve Sanat' temalı söyleşi, yoğun katılımın olduğu bir programla gerçekleştirildi.

Etkinlikte Ezel Akay, Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'ndeki yıllarını, sanat kariyerini ve Bursa ile olan bağlarını paylaştı. Katılımcıların sorularını yanıtladığı bölümle söyleşi tamamlandı.

Söyleşinin ardından İnegöl İlçe Temsilciliği, meslekte 40 ve 25. yılını dolduran üyelerine onur plaketi takdim etti.

Etkinlik, hem mesleki hem de sanatsal paylaşımlarla sona erdi.