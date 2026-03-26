Bursa Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 'Bostan Kaşifleri' projesiyle toprakla bağ kuran 15 öğrenci, ata tohumlarından kompost yapımına kadar tarımın birçok alanını deneyimledi.

BURSA (İGFA) - Doğa sevgisini erken yaşta aşılamak ve tarımsal farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen 'Bostan Kaşifleri' projesi, geleceğin yarınları çocukları Ürünlü Kent Bostanları'nda buluşturdu. 15 ortaokul öğrencisi, etkinlikte toprakla buluşarak, ata tohumları ve üretim süreçleri ile ilgili bilgi edindiler.



Program boyunca üretim süreçlerini inceleyen öğrenciler, bitkileri ve tohumları sadece görerek değil, dokunarak ve koklayarak tanıdı. Tohum Kütüphanesi'nde ata tohumlarının önemini öğrenen çocuklar, Kompost Evi'nde atıkların nasıl verimli toprağa dönüştüğünü dinlediler.



Etkinliğin sonunda öğrendiklerini pratiğe döken öğrenciler, düzenlenen atölye çalışmasında doğaya bırakmak üzere tohum topları hazırladı. Gelecek kuşakları bilinçlendirme amacıyla düzenlenen program, önümüzdeki günlerde etkinliklerle devam edecek.