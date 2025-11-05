Yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak açıklanmasının ardından, 2026 yılı ehliyet ücretlerinde ortalama yüzde 30 artış bekleniyor. İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Tolga Abacı, artışın nedenlerini ve direksiyon sınavıyla ilgili uyarıları paylaştı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Tolga Abacı, 2026 Ocak ayında ehliyet fiyatlarının güncelleneceğini duyurdu. Abacı, 'Eğitim kalitesini artırmak ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak için fiyat artışı yapmak zorundayız. Ortalama artış yüzde 30 civarında olacak' dedi.

Abacı, sürücü kursu ücretlerinin belirlenmesinde kira artışları ve diğer maliyetlerin etkili olduğunu belirtti. 2025 Kasım ayında işyeri kira artış oranı yüzde 37,15 olarak açıklanmış, geçen yıl ise kira artışı yüzde 58 olmuştu.

Kursiyerlere de uyarılarda bulunan Abacı, B sınıfı sürücü kurslarında 14 direksiyon dersi gerektiğini hatırlattı. Direksiyon sınavında başarısız olan kursiyerlerin en az 2 ek ders almak zorunda olduğunu belirten Abacı, 'Eksiksiz ders alan kursiyerlerimiz başarı sağlıyor. Direksiyon sınavlarımız ciddi yapılıyor, torpil yok. İzmir'de B sınıfında başarı oranı ortalama yüzde 55' ifadelerini kullandı. Abacı, kursiyerleri derslerine düzenli katılmaya ve kaliteli eğitim alarak güvenli sürücü olmaya teşvik etti.