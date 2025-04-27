Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 2024 yılında IV. kez düzenlediği Ezberbozan Tasarım Yarışması’nda dereceye giren 4 tasarımcıya ödül olarak, mobilya sektöründe dünyanın en prestijli mobilya ve tasarım fuarı olarak gösterilen Salone Del Mobile – Milano Fuarı’nı ziyaret olanağı sağladı.İZMİR (İGFA) - Ezberbozan Tasarım Yarışması’nın profesyonel kategori birincisi Enes Vatansever ve ikincisi Alp Buğra Nazar ile öğrenci kategorisi birincisi Seçil Karaorman ve Sıla Şahin kariyerlerinde kilometre taşı olacak Milano Mobilya Fuarı’nda mobilya tasarımında dünya lideri olan İtalyanların tasarımlarını inceleme olanağı buldu.

Genç tasarımcılara Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör eşlik etti.

Dört yetenekli tasarımcının İtalya seyahati sırasında yalnızca fuarı ziyaret etmekle kalmadıklarını dile getiren Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör, tasarımcıların Milano Tasarım Haftası çerçevesinde şehir genelinde düzenlenen çok sayıda etkinliği de yerinde deneyimleme fırsatı bulduklarını kaydetti.

“Tasarım dünyasının kalbinin attığı Milano’da gerçekleştirilen bu program sayesinde genç tasarımcılarımız, uluslararası trendleri yakından takip ederek vizyonlarını genişletme şansı yakaladı” diyen Güngör, “Ezber Bozan Tasarım Yarışması, genç yetenekleri özgün ve yenilikçi tasarımlarla öne çıkmaya teşvik ederken, tasarımı yalnızca estetik bir ifade aracı değil, aynı zamanda katma değerli ihracatın stratejik bir bileşeni olarak konumlandırmayı ve Türkiye’nin tasarım gücünü uluslararası arenada görünür kılmayı amaçlıyor. Yarışma aracılığıyla yetenekli tasarımcıların projelerini geliştirmeleri ve sektörel bağlantılar kurmalarını teşvik ediyoruz” dedi.

Yarışmanın ödülleri hakkında da bilgi veren Güngör, “Öğrenci kategorisinde birinci 125 bin TL, ikinci 100 bin TL ve üçüncü 75 bin TL ödül kazanacak. Profesyonel kategori birincisi 175 bin TL, ikinci 150 bin TL ve üçüncü 100 bin TL para ödülünün sahibi olacak. Dereceye giren tasarımcılara para ödülü dışında Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü, Yurtdışı Fuar Katılımı Ödülü ve Üniversite Özel Ödülümüz olacak. Tabii en önemlisi genç tasarımcılar ile mobilya sektörü arasında güçlü bağlar kurulacak” diyerek sözlerini noktaladı.