İZMİR (İGFA)- Mobilya sektöründe gelecek vaat eden genç tasarımcı adaylarının tasarımlarını ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen yarışma bu yıl “MOBİLYAŞAM” temasıyla düzenlendi.

Öğrenci ve Profesyonel olmak üzere iki kategoride düzenlenen 'Mobilyaşam' temalı yarışmada bu sene 300’ün üzerinde başvuru alındı.

Profesyonel kategoride birinci OMNIBUS adlı projesiyle Enes Vatansever, ikinci MUFU adlı projesiyle Alp Buğra Nazar, Yağmur Sarıdede Nazar, üçüncü FUN isimli projesiyle Elif Karaca oldu.

Öğrenci kategorisinde birinci CYCLESEAT adlı projesiyle Seçil Karaorman, Mustafa Yiğit Aksu, Berke Kayranlı oldu. İkinci BUDDY adlı projesiyle Sıla Şahin, üçüncü ise CUPS adlı projesiyle Asım Can Kocaman oldu.

Yarışmanın öğrenci kategorisinde, toplam 72 farklı üniversiteden alınan başvurular sonucunda; “Haliç Üniversitesi” 62 başvuruyla yarışmaya en çok katılımda bulunan üniversite oldu. Haliç Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Sezin Dirihan’a sertifika takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir ve Ege Bölgesi'nde mobilya sektöründe ihracatçıların her gün artan başarılarını görmekten büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Türkiye'de pek çok sektörde büyük potansiyel olduğuna dikkat çeken Tugay, “Kendimizi daha fazla geliştirmek zorunda hissettiğimiz alan tasarım. Dördüncüsü düzenlenen yarışmaya rekor katılım olmasından ve sektöre yeni tasarımcıların kazandırılmasından çok memnunum. Bugün mobilya ihracatında dünyada 8’inci sırada olan ülkemizi çok kısa sürede 5’inci sıraya taşıyacağınıza ben de yürekten inanıyorum. Diğer taraftan İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yapabileceğimiz her türlü desteği göstermekten, bu mücadelenin parçası olmaktan büyük mutluluk duyacağımı ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

ESKİNAZİ: EGE İHRACATÇILAR BİRLİĞİ OLARAK 20 YILDIR TÜRKİYE’YE YÜZLERCE TASARIMCI KAZANDIRDIK

Sektörün Türkiye ve dünya pazarındaki konumu hakkında bilgi veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Ege İhracatçı Birlikleri olarak, 20 yıldır Türkiye’ye yüzlerce tasarımcı kazandırdık. Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde 4 farklı tasarım yarışması düzenliyoruz. Bu sektörlerimiz tasarım ekosisteminde güçlü bir şekilde Türkiye ortalamasının çok üzerinde katma değerli ihracat gerçekleşmesini sağlıyor. Çünkü hepsi tasarıma ciddi yatırımlar yapıyorlar. Ülkemizde kuvvetli bir tasarım kültürünün oluşması ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücümüzün artması için mobilya ihracatçısı firmalarımızdan tasarıma yönelik çalışmalara daha çok destek olması çağrısını yapıyorum” şeklinde konuştu.