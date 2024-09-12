15 Eylül Pazar günü Jüpiter ve Venüs arasında 120 derecelik üçgen açının etkili olduğu bir gündeyiz bu günü iyi değerlendirelim .

15 Eylül Pazar günü uğurlu olarak bilinen jüpiter ve Venüs arasında en iyicil dediğimiz açı olan 120 derecelik üçgen açının etkili olduğu bir gündeyiz bugünü iyi değerlendirelim .

Bu olumlu açının etkin olduğu bu zaman diliminde yapacağımız faydalı işler en güzel şekilde büyür.

Pazar günü bu iki uğurlu gezegenlere Ay ilede üçgen açı yapıyor olmadı Ve gökyüzünde hava elementinin BÜYÜK ÜÇGEN AÇI KALIBI oluşuyor olması uğurların (Venüs Jüpiter) faydalı enerjisi büyüyor anlamındadır bu da Eylül ayının en şanslı gününü deneyimleceğiz bu zaman dilimini iyi değerlendirelim.

Bu olumlu açların etkili olduğu zamanlar önem iş ve girişimler için tavsiye edilir.

NASIL GDEĞERLENDİRELİM

Jüpiter venüs uğurlar olarak biliniyor ve Ay’la üçgen açı yapması hava elementin de ÜÇGEN AÇI KALIBI OLUŞTURMASI Büyük üçgenler büyük cevherlerdir bu sebeple hava üçgeni aktif olduğu bu dönemde yapmak istediğiniz işi başlatırsanız büyür, iş bulma proje sunacaksanız olumlu gelişir kitap çıkartmak, bir şey satın almak ev araba gibi iyi bir zaman dilimi

Venüs ilişkiler , kişisel bakım giyim kuşam sanatla alakalı jüpiterle üçgen açısını yaparken terazi burcunda en olması gereken yerdedir bu nedenle doğası gereği en üst mertebeye getireceği bir gün olarak görülüyor 15 EYLÜL PAZAR GÜNÜ!

Astrolojiyle Kalın❤️