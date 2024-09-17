18 Eylül 2024 sabahı erken saatlerde ay tutulması yaşanacak. Ay tutulması nelere sebep olabilir...

18 Eylül 2024 sabahı erken saatlerde ay tutulması yaşanacak. "Tutulmanın Balık burcunda gerçekleşmesi ve Neptün ile Satürn'ün yakın derecede kavuşuyor olması, psikolojik sağlık bozukluklarına yol açarak fiziksel rahatsızlıkları da beraberinde getirebilir.

Neptün bağışıklığı düşürmeye sebep olurken, Satürn de su elementiyle bağlantılı olduğu için duygusal dengenin bozulmasına, içe kapanmaya, depresyon ve nevrozlara neden olabilir.

Fiziksel hastalıklar olarak ise ayaklarda ağrılar, gut hastalığının artması, şişlikler ve sulardan kaynaklanan salgın hastalıklar görülebilir. Bu dönemde hem kendimiz hem de çocuklarımız için hobiler ve spor aktiviteleri yaparak psikolojimizi yüksek tutmalıyız."