Ribat İnsani Yardım Derneği tarafından Etiyopya'nın Kore şehrinde düzenlenen hafızlık icazet merasiminde 700 öğrenci belgelerini aldı. Program, Afrika'nın en büyük hafızlık töreni olarak kayıtlara geçti.

İSTANBUL (İGFA) - Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen icazet merasimi, Etiyopya'nın Kore şehrinde binlerce kişinin katılımıyla yapıldı. Şehrin farklı noktalarından kortej oluşturarak tören alanına yürüyen öğrenciler, ilahiler ve dualar eşliğinde kilometrelerce uzanan bir kalabalık oluşturdu. Şehir merkezinden başlayan yürüyüş, adeta bayram havasında geçti.

Ribat İnsani Yardım Derneği'nin organize ettiği programa halk yoğun ilgi gösterdi. Tören alanını dolduran binlerce kişi, hafızlık belgelerini alan öğrencilerin sevincine ortak oldu.

Ribat Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçüktoka yaptığı konuşmada, Afrika'da uzun yıllar yürütülen misyonerlik faaliyetlerine dikkat çekerek son 30 yılda Anadolu insanının bölgeye eğitim, yetimhane ve sağlık yatırımlarıyla destek verdiğini söyledi. Küçüktoka, gelinen noktada bu çalışmaların meyvelerinin alındığını ifade etti.

Programda konuşan İlahiyatçı-Yazar Ramazan Kayan ise Etiyopya'nın İslam tarihindeki önemine vurgu yaparak, bölgenin Bilal-i Habeşi ve Necaşi'nin yurdu olduğunu hatırlattı. Kayan, Etiyopya'nın Medine'den önce İslam'la tanıştığını belirterek, gençlerin yeniden öz değerleriyle buluşmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. Törende icazet alan 700 hafızın Ramazan ayı boyunca imamı bulunmayan 700 köyde hatimle teravih namazı kıldırmak üzere görevlendirildiği açıklandı. Hafızların ilk maaşlarının Türk hayırseverler tarafından karşılandığı bildirildi.

Ribat İnsani Yardım Derneği Başkanı Seyit Duman ise açıklamasında, dünya genelinde hafızlık sistemine önem verdiklerini belirterek, Kur'an'ın evrensel mesajını farklı coğrafyalara ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.