ETi, Japon Fabrika Bakım Enstitüsü tarafından verilen “Dünya Klasmanında Üretim” ödülünü alan dünyadaki ilk unlu mamuller ve çikolata şirketi oldu.ESKİŞEHİR (İGFA) - ETi, Eskişehir’de bulunan Kek Fabrikası’nda uyguladığı verimlilik yönetimi ile Japon Fabrika Bakım Enstitüsü (JIPM) tarafından verilen Toplam Üretken Yönetim (TPM - Total Productive Management) Ödülleri’nin en üst seviyesi olan “Dünya Klasmanında Üretim” (WCM-World Class Manufacturing) ödülüne layık görüldü.

Kek Fabrikası’nın yanı sıra ETi’nin yurtdışındaki ilk üretim tesisi olan ve Romanya’da faaliyet gösteren ETi Craiova Fabrikası ilk TPM ödülü olan “1. Seviye TPM Mükemmellik Ödülü”nü kazandı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ETi Kraker Fabrikası ise “3. Seviye TPM Özel Ödülü”nün sahibi oldu.

"MÜKEMMELLİK YOLCULUĞUMUZDA ÖNEMLİ BİR MİHENK TAŞI"

Uzun yıllardır inançla ve kararlılıkla ilerledikleri mükemmellik yolculuklarında bu prestijli ödülün bir mihenk taşı olduğunu söyleyen ETi Türkiye CEO’su Ercan Öz, “ETi olarak, unlu mamuller ve çikolata sektöründe bu ödüle layık görülen dünyadaki ilk şirket olmak bizim için tarif edilemez bir mutluluk ve gurur kaynağı. Bu ödülün arkasında, yıllar boyunca azimle ve kararlılıkla gösterdiğimiz üstün gayretin yanı sıra bu sistemi iş yapış şekli haline getirerek bir şirket kültürü olarak benimseyen çalışanlarımız bulunuyor. Başta çalışma arkadaşlarımız ve iş ortaklarımız olmak üzere bu yolculukta bize eşlik eden herkese gönülden teşekkür ederim” diye konuştu.

Kek fabrikası ile 18, ETi olarak ise 22 yıldır Toplam Verimlilik Yönetimi’ni uyguladıklarını belirten Ercan Öz, "Her çalışanımızın yaptığı işte ‘nasıl daha iyisini yaparım’ (Kaizen) anlayışının benimsemesi ve bunu içselleştirmesiyle bir şirket kültürü haline getirdiğimiz TPM anlayışı sayesinde, tüm üretim süreçlerimizde verimliliğimizi artırmanın yanı sıra daha rekabet edebilir yenilikçi ürünlerimizle pazardaki payımızı da sürekli artırıyoruz. Her yıl yeni inovatif ürünlerle portföyümüzü genişletiyoruz" dedi.