Eti Bakır A.Ş., Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği'nin su tüketimi iddialarına yanıt verdi. Şirket, Alpagut-Atalan madeni için yıllık su tüketiminin 788 bin 400 metreküp olduğunu ve bu miktarın ÇED raporunda onaylandığını belirtti.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Cengiz Holding'e bağlı Eti Bakır A.Ş., Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği'nin (ESCEVDER) su tüketimi iddialarını içeren 'ESCEVDER: Madenler halkın suyunu yutuyor, su savaşları kapıda!' habere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Şirket, Alpagut-Atalan Altın-Gümüş Madeni Ocağı ve Cevher Zenginleştirme Tesisi projesinin su tüketimi verilerinin yanlış aktarıldığını savundu.

Açıklamada, 'Projemizin nihai ÇED raporunda görüleceği üzere, kullanılacak yıllık su miktarı 788 bin 400 metreküptür. Bunun üzerinde bir su kullanımı yasal olarak mümkün olmamakla birlikte, bu yönde herhangi bir planlama da yoktur' denildi.

Şirket, DSİ verilerine atıfta bulunarak, Türkiye'de yıllık su kullanımının yüzde 70'ini tarımsal sulamanın oluşturduğunu, madencilik sektörünün toplam tüketimdeki payının ise sadece yüzde 0,28 olduğunu vurguladı.