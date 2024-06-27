Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis'i resmî törenle karşıladı. İki ülkenin ortak iradesinin teyit edildiği görüşmede, geçen yıl tesis edilen ekonomi ve ticaret ortak komitesinin ilk toplantısını en kısa zamanda Türkiye'de gerçekleştireceklerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karis'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde millî marşlar çalındı.

Karis, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karis, merdivenlerde Türkiye ve Estonya bayrakları önünde tokalaşarak, gazetecilere poz verdi.

Törende, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

Karşılamanın ardından iki lider başbaşa görüştü. Daha sonra iki lider ortak basın açıklaması yaptı.

Dijital dönüşüm, dijital uygulamalar ve siber savunma konularında Estonya dünyada önemli bir konuma sahip olduğuna dikkati çekilen açıklamada, görüşmelerde bu alanda sahip olduğumuz tecrübelerin paylaşımı üzerinde de durduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın ikili ilişkilerimizin ve NATO bünyesindeki dayanışmamızın sağlam temeller üzerinde güçlenerek devam edeceğine samimiyetle inandığını söyledi.

Erdoğan, Türkiye-AB ilişkileri ile ilgili de toplantıda mesajların verildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın cumhurbaşkanı ile Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle güncel bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Her vesileyle vurguladığımız üzere Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimizdir. Birliğin de Türkiye'ye benzer bir perspektiften yaklaşmasının müşterek menfaatimize olduğu aşikar. Estonya'nın da bu anlayış temelinde Türkiye'ye olan desteğinin artarak devam edeceğine inanıyorum. Bu beklentimi Sayın Karis ile de bu vesileyle paylaşmış oldum" dedi.