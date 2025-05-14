İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 549 milyon liralık yatırımla hayata geçireceği Eşrefpaşa Hastanesi ek hizmet binasında üçüncü katın inşaatına başlandı.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin ilk ve tek belediye hastanesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi yeni ek hizmet binası ile modern ve tam teşekküllü sağlık hizmeti vermeye hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın 7 Ağustos 2024 tarihinde temelini attığı bodrum dahil 7 kattan oluşan binanın üçüncü katında imalatlara başlandı. 549 milyonluk yatırımın 2025 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

İNŞAAT TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı İnşaat Mühendisi Mustafa Emir Ermin, “117 yıllık bir geçmişi olan Eşrefpaşa Hastanemizin kampüsü içinde bulunan ve 30 Ekim 2020 İzmir depremi sonrası hasar gören C bloğun yıkılmasının ardından hazırlanan ek hizmet binası projesini hayata geçiriyoruz. İnşaatımız programımıza uygun bir şekilde devam ediyor. 50 kişilik demirci ve kalıpçı, 7 kişilik bölme duvar ekibimiz var. Mekanik ve elektrik tesisatı ile ilgili de arkadaşlarımız gerekli hazırlıkları yapıyor. Depreme dayanıklı inşa edilen ve İzmir halkına uzun yıllar sağlık hizmeti verecek modern binanın temelinde yaklaşık 16 adet TIR'ın toplam taşıyacağı yüke denk gelecek kadar 420 ton demir, 2 bin 640 metreküp C35 beton ve 471 fore kazık kullandık. Kendisi de doktor olan Cemil Başkanımız projeye çok büyük önem veriyor. Bizler de ekip olarak imalatların bitmesi için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

ACİL SERVİSTEN KADIN DOĞUM SERVİSİNE SAĞLIK HİZMETİ VERECEK

Yaklaşık 11 bin metrekarelik kullanım alanına sahip olacak yeni bina, bodrum ve zemin katla beraber 7 kattan oluşacak. Bina; acil servis, teknik birimler, morg, kafeterya, 26 yataklı hasta servisi, 2 yataklı kadın doğum servisi, 6 yataklı yoğun bakım servisi, 6 ameliyat salonu ve ameliyathane servisi, yemekhane, toplantı salonları ve merkezi sterilizasyon bölümlerinden oluşacak.