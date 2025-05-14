Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Ortak Akıl, Güçlü Şehir” Çalıştayı, 11 Mayıs Pazar günü Edirne’de Lalezar Tesisleri’nde geniş katılımla gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Programa, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Sinan Tekin ve Eski Belediye Başkanları Güngör Mazlum ve Recep Gürkan da katıldı.

Çalıştayda; şehrin mevcut sorunları, yerel kalkınma fırsatları ve toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçları katılımcılar tarafından dile getirildi. Etkinlikte, kanaat önderleri, sivil toplum temsilcileri, akademisyenler ve esnaf temsilcileri söz alarak Edirne’nin geleceğine dair çözüm önerilerini paylaştı.

“KALKINMA SADECE PROJEYLE DEĞİL, VİCDANLA OLUR”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Tezcan Karakütük, çalıştayın amacını şu sözlerle ifade etti:

“Edirne’mizi sadece bugünüyle değil, geleceğiyle birlikte ele alıyoruz. Bu şehirde yaşayan herkesin sözü değerlidir. Çalıştayımız, ortak aklın gücüne dayanıyor. Her katkı, yarınların inşasına vesile olacaktır.”

Selamlama konuşmasını yapan Genel Başkan Yardımcısı Av. Sinan Tekin ise, yerel yönetim anlayışlarının merkezinde adalet, istişare ve insan onuru olduğunu vurgulayarak:

“Biz şehirleri sadece binalarla değil, insanla kurarız. Yaşanabilir şehir demek; adil, merhametli, erişilebilir şehir demektir. Bu çalıştay, Edirne’nin vicdanlı kalkınma vizyonuna katkı sunacaktır.” ifadelerini kullandı.

“EDİRNE ORTAK AKIL RAPORU” HAZIRLANACAK

Çalıştay sonunda yapılan açıklamada, katılımcıların tüm değerlendirmelerinin derleneceği bir “Edirne Ortak Akıl Raporu” hazırlanacağı ve bu raporun Saadet Partisi Genel Merkezi’ne sunularak yerel yönetim politikalarına katkı sağlayacağı belirtildi.

Saadet Partisi yetkilileri, yerel sorunlara yerinde çözüm üretme anlayışlarını sürdüreceklerini ifade ederek, benzer çalıştayların farklı şehirlerde de yapılacağını duyurdu.