Esnaf ve sanatkarlarla iftarda buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müjdeleri art arda sıraladı. Hazine'den yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkar kredi limitini 750 bin liradan, 1 milyon liraya yükselteceklerini açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen iftar programında esnaf ve sanatkarlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yenikapı'da iftar programında esnaf ve sanatkârlar ile bir araya geldi.

Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda esnaf ve sanatkarla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf ve sanatkarların Türkiye'nin aldığı bütün keskin virajlarda devletinin yanında, milletimizin arkasında durduğunu söyledi.

Esnaf ve sanatkarlara yönelik müjdeleri art arda sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine'den yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkâr kredi limitini 750 bin liradan, 1 milyon liraya yükselteceklerini ve işyeri edinme ve ticari araç edinme esnaf kredi limitini 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkaracaklarını duyurdu.

Esnaf ve Sanatkârlar ile İftar https://t.co/FnC0LxlmQh— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 7, 2025

"Ticari araç edinme kredisinde sıfır araç yanında 0-5 yaş araçları da kredi için dahil ediyoruz.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002 yılınan bu yana esnafa sağlanan indirimli kredilerin toplamı 582 milyar lirayı aştığını, 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nı bu yıl içerisinde devreye alacaklarını söyledi. Erdoğan, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında bugüne kadar 773 kooperatifin 826 projesine 111 milyon lira tutarında hibe desteği sağlama kararı aldıklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ayrıca fahiş fiyatlarla ilgili de değerlendirmelerde bulunarak esnaf ve sanatkara seslendi. Erdoğan, “Fahiş fiyat artışlarıyla vatandaşların cebindeki paraya el uzatan tamahkarlara ahi kültürüyle yetişmiş esnaf kardeşlerimin meydanı terk etmemesi gerekiyor.” dedi.