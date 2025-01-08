Birleşik Krallık merkezli UK Declassified, Suriye lideri Beşar Esad’ın eşi Esma Fawaz Al-Akhras’ın İngiliz istihbaratıyla bağlantılı olduğunu iddia eden çok gizli belgeleri yayımladı. İddialar, Esma Esad’ın 1990’lı yıllarda İngiltere’de karşı istihbarat yetkilileriyle temaslarda bulunduğunu ve bu görüşmelerde siyasi içerikli tartışmaların yapıldığını ortaya koyuyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Birleşik Krallık merkezli UK Declassified, Suriye lideri Beşar Esad’ın eşi Esma Fawaz Al-Akhras’ın İngiliz istihbaratıyla bağlantılı olduğunu öne sürdü. Yayınlanan çok gizli belgelerde, Esma Esad’ın 1994 yılında İngiltere’de karşı istihbarat faaliyetlerine karıştığı ve MI5 yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

ESMA ESAD VE MI5 BAĞLANTILARI

UK Declassified’ın yayınladığı belgelerden ilki, Esma Esad’ın İngiliz istihbaratıyla ilişkilerine dair detaylar içeriyor. Belgede, Esma Esad’ın, dönemin İngiliz Gizli Servisi MI5’in üst düzey bir yetkilisi olan Eliza Manningham-Buller ile Chesterfield Mayfair Otel’de özel bir görüşme yaptığı belirtiliyor. Görüşmeye, Suriye lideri Beşar Esad’ın da katıldığı ifade edildi.

Belgelerde, Esma Esad’ın 1994 yılında babası Dr. Fawaz Al-Akhras’ın Acton’daki evinde düzenlenen özel bir toplantıya katıldığı da belirtiliyor. Bu toplantıda hem askeri hem de sivil İngiliz yetkililerin yer aldığı ve toplantının Suriye-İsrail ilişkileri ve bölgesel barış görüşmelerine odaklandığı vurgulandı.

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BEŞAR ESAD İNGİLTERE'DE TAKİP EDİLMİŞ

Belgelerde yer alan bir diğer önemli iddia ise Beşar Esad’ın İngiltere’de eğitim gördüğü dönemdeki faaliyetlerinin İngiliz ve Suriye istihbaratı tarafından yakından izlendiği yönünde. Raporlarda, Esad’ın akademik çalışmalarının ötesine geçerek siyasi konulara yoğunlaştığı ve gelecekteki siyasi yönelimlerinin değerlendirilmeye çalışıldığı belirtiliyor.

İDDİALAR SARSICI

Belgelerde, bu toplantıların görünüşte sosyal nitelikte olduğu, ancak gerçekte siyasi bir içeriğe sahip olduğu ifade ediliyor. İddialara göre, Beşar Esad’ın Suriye-İsrail ilişkileri ve bölgesel politikalarla ilgili görüşleri dikkatle incelenmiş ve gelecekteki muhtemel yönelimlerine dair bilgiler toplanmış.

Suriye istihbaratına ait olduğu öne sürülen belgelerde, dönemin İstihbarat Daire Başkanı Tümgeneral Ali Issa Duba’nın imzası bulunuyor.

TEPKİLER GECİKMEDİ

İddialar, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Suriye muhalefeti bu iddiaların, Beşar Esad yönetiminin uluslararası ilişkilerdeki rolüne dair ciddi şüpheler uyandırdığını savunuyor.