Kasım ayında Büyükşehir Belediyesi tarafından Sazova Mahallesi Atatürk Stadyumu yakınında bulunan ve 45 bin metrekare alana açılan Aktif Yaşam Parkı büyük ilgi görüyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi tarafından düzenlenen renkli atölyelere ev sahipliği yapan park, çocukların gelişimine katkı sağlarken, yetişkinler için de birçok dinlenme ve etkinlik alanı sunuyor. Belediyenin iştiraklerinden Belkent A.Ş. tarafından işletilen Yaşam Kafe’de vatandaşlar çay ve kahve eşliğinde keyifli molalar verirken, kafeden yaz sezonu boyunca akşam 22.00’ye kadar yararlanabiliyor.

Park içerisinde yer alan Mor Kokular Bahçesi, Rüya Salıncakları, Yaşam Yolu, Step Alanı, İleri Yaş Form Sahası, Masalsı Kokular Bahçesi, Gizemli Kütükler, Gölgeler Bahçesi, Efsaneler Kütüphanesi, Retro Patika, Doğa Sahnesi, Edebiyat Patikası ve Dingin Meydan gibi alanlar ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor.

Bisiklet ve yürüyüş yolları, ziyaretçilere parkı rahatça gezme imkânı sunarken; evcil hayvanlarıyla veya kamp sandalyeleriyle gelmek isteyenler için de uygun ortam sağlanıyor. Aktif Yaşam Parkı, her yaştan Eskişehirliye doğayla buluşma, sosyalleşme ve keyifli vakit geçirme imkânı sunuyor.

Peyzaj Yüksek Mimarı Mina Şakar, “Sazova Mahallemizde 45 bin metrekarelik alanda doğa ile iç içe olan Aktif Yaşam Parkı’mız açıldığı günden bu yana kuşaklar arası iletişimi güçlendiriyor. 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızı eğitimden spora, sanattan kültüre birçok etkinlikte bir araya getirmeye devam ediyor.” dedi.

Parka gelen ve keyifli vakit geçiren vatandaşlar da, “Parkı çok beğendik, çok güzel bir park olmuş. Çocuklarımız eğlenirken bizde dinlenme fırsatı buluyoruz. Başta Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” diye konuştular.

Aktif Yaşam Parkı’nı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, Odunpazarı’ndan her 30 dakikada bir hareket eden Tıp Fakültesi–Aktif Yaşam Parkı Ekspres Hattı’nı, siyah 31-77 numaralı otobüsler ile siyah 16-38 numaralı minibüsleri kullanabiliyor ve sefer saatlerine, www.eskisehir.bel.tr adresi üzerinden ulaşılabiliyor.