Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kendi bünyesinde bulunan fidanlık alanlarında ürettiği çeşitli ağaç ve çalı türleriyle kentin dört bir yanını süslemeye ve ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlamaya devam ediyor. 2025 yılında Eskişehir’in parkları, caddeleri, sokakları ve refüjlerini süslemek için toplamda 88 bin 906 adet bitki üretimi için çeşitli işlemler gerçekleştirildi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Yıllardır gerçekleştirdiği yeşil alan çalışmaları ile Eskişehir’i Türkiye’nin örnek kentlerinden biri haline getiren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çeşitli ağaç ve çalı türlerini kendi fidanlıklarında ve seralarında üretiyor. Bu üretim çalışmaları, kentin doğal güzelliklerini artırmak ve çevreye katkı sağlamak amacıyla titizlikle yürütülüyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Karacaşehir ve Kızılinler Mahallesi’nde bulunan fidanlık alanlarında ve polikarbon seralarında şehrin dört bir yanını süslemek için çeşitli çalı ve ağaç türlerinin üretimine devam ediyor.

2025 yılı için yapılan çalışmalar kapsamında, 41 bin 754 adet ağaç ve çalı çeliği alındı, bin 347 adet ağaca aşı yapıldı ve 2 bin 438 adet ağaç ile çalı, repikaj alanlarına dikildi. Böylelikle 2025 yılı boyunca toplamda 88 bin 906 adet bitki üretimi için tohum ekimi, çelik alımı, aşı yapımı, repikaja dikim, repikajdan söküm ve saksıya alma gibi bir dizi işlem gerçekleştirildi. Bu işlemler, Eskişehir’in yeşil alanlarının kalitesini arttırmak ve kentin doğal güzelliklerini koruyarak, yaşam alanlarını daha sağlıklı hale getirmek amacıyla titizlikle yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalarla sadece kenti güzelleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda çevre bilincini artırmaya ve geleceğe sürdürülebilir yeşil alanlar bırakmaya da büyük önem veriyor. Yıllar içinde kazandığı deneyimle Eskişehir’i, doğa dostu bir şehir olarak geleceğe taşımayı hedefliyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılının Ocak ayında Türkiye’de başlatılan Ulusal Su Verimliliği Seferberliğine de uyum sağlıyor. Kentsel su verimliliği eylemleri arasında yer alan kurakçıl peyzaj uygulamalarına ilişkin “Kurakçıl Peyzaj Uygulamaları Rehberi” doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi fidanlık alanlarında, rehberde yer alan 87 cins bitki yetiştiriliyor ve yeşil alanlarında kullanıyor.