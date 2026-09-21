Bursa Nilüfer Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Podyumpark'ta gün boyu süren 'Outdoor Fitness Etkinliği' düzenledi. Farklı branşlarda uzman eğitmenler eşliğinde spor yapan ilçe sakinleriyle buluşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, sağlıklı ve hareketli bir kent yaşamının önemine dikkat çekti.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, sağlıklı yaşam bilincini desteklemek ve kentsel hareketliliği teşvik etmek amacıyla Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Podyumpark'ta 'Outdoor Fitness Etkinliği' gerçekleştirdi. Gün boyunca süren programa çok sayıda sporsever katıldı.

Açık alanda uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen programda yoga, step, cycle, plank ve zumba seansları yapıldı. Katılımcılar hem açık havada egzersiz yapma imkanı buldu hem de gün boyu farklı spor branşlarını deneyimledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de Podyumpark'taki etkinliğe katılarak spor yapan ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Seansları yerinde takip eden ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Şadi Özdemir, sporun gündelik yaşamın doğal bir parçası olması gerektiğini belirtti.

Etkinlik hakkında konuşan Başkan Şadi Özdemir, 'Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla düzenlediğimiz bu buluşmada komşularımızla açık havada, sporun içinde bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Günlük hayatın yoğun temposu içinde bazen hareket etmeyi ve sağlığımıza vakit ayırmayı ihmal edebiliyoruz. Oysa daha zinde ve sağlıklı bir yaşam için düzenli fiziksel aktivite şart. Biz de Nilüfer'de her yaştan hemşehrimizin rahatça spor yapabileceği, açık alanları aktif biçimde kullanabileceği bir kent ortamını önemsiyoruz. Bugün enerjileriyle alana katılan, sporu hayatına katan tüm komşularımıza ve bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum' dedi.