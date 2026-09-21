Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı bünyesinde kurulan Gençlik Senfoni Orkestrası (MAGSO), kentteki yetenekli gençleri sanat çatısı altında buluşturmak amacıyla başlattığı seçme maratonunu tamamladı.

MANİSA (İGFA) - Manisa'da orkestranın bir parçası olmak, yeteneğini sahneye taşımak ve müziği birlikte üretmek isteyen 14-27 yaş arasındaki genç müzisyenler, yeteneklerini sergilemek için Atatürk Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda ter döktü.

Atatürk Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen giriş sınavında adaylar, orkestraya kabul alabilmek için performanslarını jürinin beğenisine sundu.

Katılımcıların yetenekleri; MAGSO Şefi İhsan Canbazoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Keman ve Piyano Eğitmeni Melike Karayağız ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Keman ve Piyano Eğitmeni Murat Türk'ten oluşan alanında uzman jüri heyeti tarafından büyük bir titizlikle değerlendirildi.

Seçmeleri başarıyla geçen genç yetenekler, vakit kaybetmeden prova takvimine dahil olarak sahne hazırlıklarına başlayacak.

BAŞKAN DUTLULU, 'GENÇLERİMİZİN SANATLA BÜYÜMESİNE ÖNCÜLÜK EDİYORUZ'

Manisa'da kültür ve sanat hayatını canlandırmaya devam ettiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, MAGSO'nun kentin sanat vizyonundaki önemine dikkat çekerek şunları söyledi: 'Manisa'mızda sanatı, müziği ve gençlerimizin enerjisini aynı noktada buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Kurduğumuz Gençlik Senfoni Orkestrası, yetenekli gençlerimizin kendilerini ifade edebilecekleri, vizyonlarını geliştirebilecekleri harika bir platform oldu. Seçmeleri tamamlayarak orkestraya katılmaya hak kazanan tüm genç kardeşlerimi ve ailelerini yürekten tebrik ediyorum. Sanatla, müzikle büyüyen bir Manisa için gençlerimize her alanda destek vermeye devam edeceğiz.'

ŞEF CANBAZOĞLU, 'MÜZİKAL YOLCULUĞUMUZ HIZ KESMEDEN BAŞLIYOR'

Seçme sürecinin ardından değerlendirmelerde bulunan MAGSO Şefi İhsan Canbazoğlu ise şu ifadeleri kullandı: 'Çok heyecanlı ve yetenek dolu bir seçme sürecini geride bıraktık. 14-27 yaş arası gençlerimizin gösterdiği ilgi ve sahnedeki tutkusu bizleri gururlandırdı. Şimdi orkestramıza katılan yeni yeteneklerimizle birlikte provalarımıza hemen başlayacağız. Amacımız, birlikten doğan o güçlü armoniyi Manisalı müzikseverlerle buluşturmak ve orkestramızı çok daha ileriye taşımak.'

Geleceğin sanatçılarını bir araya getiren MAGSO, yoğun bir çalışma temposunun ardından vereceği konserlerle Manisalılara müzik ziyafeti sunmaya hazırlanıyor.