Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda bisikletin rolünü güçlendirmek amacıyla bir taraftan bisiklet yollarının yapımına hızla devam ederken, bir taraftan da eğitim ve farkındalık çalışmalarına başladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Kent hafızasında önemli bir yeri olan ve uygar toplumlarda kent içi ulaşımın ana aktörlerinden olan bisiklet konusunda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu konudaki eğitim çalışmalarına da çocuk yaş gruplarından başladı. Bu kapsamda birçok birimin bir araya gelerek koordine ettiği “Bisikletli Ulaşımla Tanışıyorum” eğitim programı Adalar’da başladı. Etkinlikte çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde hem eğlendi hem de doğru bisiklet kullanımı ve bisiklet yolları hakkında eğitim aldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen kukla oyunu ise eğitime renk kattı. Kukla gösterisiyle çocuklara çevreci ulaşım, trafik kurallarına uyum ve bisikletin yaşam tarzı olarak benimsenmesi gibi konularda farkındalık kazandırıldı. Daha sonra eğitime katılan çocuklara “Bisikletli Ulaşım Gönüllüsü” rozeti takıldı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Fırat Bilgili, “Büyükşehir Belediyesi olarak hedefimiz kısa ve orta mesafeli yolculuklar için en sürdürülebilir ulaşım çözümlerinden biri olan bisiklet kullanımını kentimizin her noktasında yaygınlaştırmaktır. Bisiklet kullanımını her yaştan vatandaşımızın daha fazla tercih etmesini sağlamak amacıyla sadece bisiklet yollarımızı yapmakla kalmayacağız. Bu konuyu farkındalık ve eğitim faaliyetleriyle desteklemek, önemli görevlerimizden birisi olacak. Dünya Bisiklet Günü olan 3 Haziran’da da çocuk yaş gruplarıyla bu eğitimleri başlatıyoruz.” dedi.