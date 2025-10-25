Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiği rahatlatmak ve ulaşımı daha güvenli hale getirmek amacıyla başlattığı 'Yeşil Dalga' sisteminin kapsamını genişletti. Temmuz ayında ilk olarak Eskişehir-Kütahya karayolu üzerindeki 5 sinyalize kavşakta devreye alınan uygulama, şimdi de Ulusal Egemenlik Bulvarı'ndan Gündüz Ökçün Kavşağı'na kadar uzanan 100. Yıl Bulvarı boyunca 14 ayrı trafik ışığında aktif hale getirildi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Yeşil Dalga' sistemiyle şehir içi ulaşımın daha akıcı, güvenli ve çevreci bir hale geldiği vurgulandı.

Trafik Şube Şefi Özcan Sarı, 'Ömür mevkiinde deneyerek olumlu sonuçlar aldığımız Yeşil Dalga uygulamamızı Ulusal Egemenlik Bulvarı- Gündüz Ökçün Kavşağı'ndan başlayarak 100. Yıl Bulvarı'nın tamamını kapsayacak bölgede 14 ayrı trafik ışığında aktif hale getirdik.

Sürücüler, şehir içi hız sınırlarına uyarak ilerlediklerinde koordineli çalışan trafik ışıkları sayesinde duraksamadan yol alabiliyor. Bu sayede hem yakıt ve zamandan tasarruf sağlanıyor hem de karbon salınımı azalıyor.' dedi.