Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin talepleri üzerine “Ücretsiz Mobil Toprak Analizi” uygulamasını bu yıl da sürdürüyor. 2024’te başlatılan proje kapsamında toprak verimliliğini artırmayı hedefleyen belediye, başvuru süresini 29 Ağustos Cuma gününe kadar uzattı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, mobil ekiplerle yerinde toprak analizi yaparak çiftçilere bilinçli tarım desteği sunuyor.

Başvurular, 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü 12 kırsal ilçe (Alpu, Beylikova, Çifteler, Mahmudiye, Mihalıççık, Seyitgazi, Sivrihisar, Günyüzü, Han, İnönü, Mihalgazi, Sarıcakaya) ve 2 merkez ilçede (Odunpazarı, Tepebaşı) alınmaya başlamıştı. İlk planda 19 Ağustos’ta sona erecek olan süre, yoğun talep üzerine 29 Ağustos’a uzatıldı.

Çiftçiler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya Ziraat Odası’ndan aldıkları Çiftçi Belgesi ile başvuruda bulunabiliyor.

Başvuru noktaları arasında ilçe belediye binaları, Günyüzü’nde ESKİ binası, Han’da itfaiye binası, İnönü, Mihalgazi ve Sarıcakaya’da ESMEK binaları, Odunpazarı ve Tepebaşı’nda Ziraat Odaları ile Tarımsal Hizmetler Dairesi yer alıyor. Uzman personel, alınan toprak numunelerinde pH değeri, organik madde, azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, alüminyum, demir, kil, silt, kum ve katyon değişim kapasitesi gibi parametreleri ücretsiz analiz ediyor.

Analiz sonuçlarıyla çiftçilere doğru gübreleme önerileri sunularak verimli ekim ve yüksek ürün verimi hedefleniyor.