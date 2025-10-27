Bursa'da Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 9. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi'nde erken çocukluk eğitiminin önemine dikkat çekerek, Nilüfer'in çocuk dostu şehir vizyonunu anlattı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ev sahipliğinde Prof. Dr. Mete Cengiz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 9. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi'ne (OOEK9) katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ile çok sayıda akademisyen, kurum temsilcisi ve öğrencinin de yer aldığı kongrede konuşan Başkan Şadi Özdemir, kongrenin 'Erken çocuklukta kayıp parçaları birleştirmek' temasının Nilüfer'in değerleriyle örtüştüğünü belirtti.

Çocuğun gelişimindeki eksik halkaların hem bireysel hem de toplumsal refahı etkilediğini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, bu nedenle Nilüfer Belediyesi'nin 'çocuk dostu bir şehir' hedefiyle çalıştığını vurguladı. Başkan Şadi Özdemir, 'Çocukların söz aldığı, oyunla güçlendiği, fikir ürettiği bir yaşam kurmak istiyoruz' dedi.

'5 YILDA 20 YENİ KREŞ HEDEFİ KOYDUK'

Bu hedef doğrultusunda somut adımlar attıklarını kaydeden Başkan Şadi Özdemir, '5 yılda 20 yeni kreş hedefiyle yola çıktık. Hayırseverlerimizin desteğiyle modern, güvenli ve nitelikli eğitim yuvaları kuruyoruz. Bugün hizmet veren 4 kreşimizde 444 çocuğumuz eğitim alıyor. İhsaniye'da Ferhat Bakgör, Çamlıca'da Çamlıca, 23 Nisan'da Burak Berk ve son olarak Minareliçavuş Mahallesi'nde hizmete başlayan Kerem Özdilek Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde çocuklarımıza nitelikli ve modern eğitim veriyoruz. Dumlupınar ve Balkan mahallelerindeki yeni kreşlerimizin yapımı da sürüyor' diye konuştu.

Nilüfer'de çocukların sadece dinlenmediğini, aynı zamanda karar da verdiğini vurgulayan Şadi Özdemir, 23 yıldır aktif olan Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi'nin çalışmalarına dikkat çekti. Mecliste alınan kararların kentin yönünü belirlediğini söyleyen Başkan Özdemir, bunun en güzel örneğinin 'Oyun Engel Tanımaz Parkı' olduğunu belirtti. Başkan Şadi Özdemir, 'Bu parkı çocuklar tasarladı. 29 hafta boyunca mimarlık, kentleşme, insan hakları öğrendiler. 6'sı engelli 30 çocuk, birlikte bir park kurdu. Ve o park, Uluslararası Mimarlar Birliği Altın Küp Ödülü, Özelkalem Kentsel Tasarım ve Sağlıklı Kentler Birliği Sosyal Sorumluluk Ödülleri gibi dünyadan ödüller aldı ' dedi.

Başkan Şadi Özdemir, eğitimin sadece okullarda değil, yaşamın her alanında sürdüğünü belirterek, kreşlerin yanı sıra Kadın ve Çocuk Akademileri ile de çocukların gelişimini desteklediklerini ifade etti. 8 farklı mahallede kurulan akademilerde kadınlar sosyalleşirken, çocukların güvenli bir ortamda büyüdüğünü söyledi.

Çocukların kitapla buluşmasını çok önemsediklerini belirten Başkan Şadi Özdemir, 2011'de açılan Misi Çocuk Kütüphanesi, kırsal mahallelere ulaşan Gezici Kütüphane ve 15 yılda 611 bin 417 kitabı çocuklarla buluşturan 'Boyun Kadar Kitap Oku' projesini örnek verdi.

Konuşmasının ardından kongreye destekleri nedeniyle Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'e, BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu hediye verdi.