Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda Eskişehirli moto kurye emekçileri ile bir araya geldi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 5 Kasım 2022 yılında hayatını kaybeden moto kurye Samet Özgül'ün kardeşi CHP Parti Meclis Üyesi Berna Özgül, CHP Parti Meclis Üyesi Berkay Gezgin, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Emre Genç, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, Eskişehir Kuryeler Birliği Başkanı Gökay Başar, dernek üyeleri katıldı.

Moto kuryelerin yaşadıkları sorunlarla ilgili konuşan Talat Yalaz, 'Pandemi sonrasında kurye mesleği çok daha yaygın hâle geldi. Ancak iktidarın bu alanda herhangi bir düzenleme yapmaması oldukça üzücü. Kuryelerin temel özlük haklarını dahi alamamaları kabul edilebilir bir durum değil.' diye konuştu.

Utku Çakırözer, CHP olarak topyekün bir bilinçlendirme çalışması yapılması gerektiğini ve moto kuryelerin can güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirterek, 'İstekleriniz ve talepleriniz, bir cümlelik kanun değişiklikleriyle çözülebilecek sorunlardır. Biz CHP olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız.' diye konuştu.

Ahmet Ataç da, 'Bu meselede asıl sorumluluk, düzenlemeyi hayata geçirecek olan iktidara aittir. Ancak unutulmamalıdır ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görev yapan her bir milletvekiline de büyük sorumluluk düşmektedir. Halkın taleplerini duymak, sorunlara çözüm üretmek ve adil bir düzeni tesis etmek hepimizin ortak görevidir. Bu sorunların görmezden gelinmesine asla izin vermemeliyiz.' şeklinde konuştu.

Ankara'da trafik tartışması sırasında öldürülen üniversite öğrencisi moto kurye Samet Özgül'ün ablası Berna Özgül, 'Ağabeyim Samet'in de içinde olduğu bu haklı mücadelenizde, her zaman en güçlü destekçilerinizden biri olacağım. Taleplerinizi yakından takip ediyor, çözüm yolları üzerinde genel merkezimizle birlikte titizlikle çalışıyoruz. Bilin ki bu yolda asla yalnız değilsiniz; yanınızda durmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Toplantıda moto kurye olarak yaşadıkları sıkıntıları anlatan Eskişehir Kuryeler Birliği Başkanı Gökay Başar, 'Bizler sadece adil ve güvenceli bir iş istiyoruz. Trafikte, yoğun baskı altında paket yetiştirmeye çalışırken hayatımızı kaybetmek istemiyoruz. Yaptığımız işin risklerini herkes görüyor; biz artık 'tehlikeli iş' sınıfından çıkarılıp 'çok tehlikeli iş' sınıfına dahil edilmek istiyoruz. Bu mesleğin gerçeklerine uygun yasal düzenlemeler talep ediyoruz. Esnaf kurye adı altında, güvencesiz ve korunmasız çalışmak istemiyoruz. Sigortalı, hakları güvence altına alınmış işçiler olarak emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Bu mücadele sadece bizim değil, tüm emekçilerin ortak mücadelesidir.' dedi.

'Hızlı değil, güvenli teslimat' anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Ünlüce, 'Yaşadığınız sorunların ne kadar ağır ve yakıcı olduğunun farkındayız. Bu sorunlar, ancak güçlü ve kararlı devlet politikalarıyla kalıcı şekilde çözülebilir. Moto kuryelerin karşı karşıya kaldığı riskler, artık görmezden gelinemez. Yasal düzenlemeler vakit kaybetmeden hayata geçirilmeli, bu meslek grubuna yönelik kapsamlı ve sürdürülebilir bir politika oluşturulmalıdır. Sizler asla yalnız değilsiniz; bizler yanınızdayız ve bu mücadelenizde daima destekçiniz olacağız.' dedi.