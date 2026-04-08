Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Es Çocuk Evi ve Bizim Çocuk Evi'nin minikleri, Tepebaşı Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'ni ziyaret ederek hem sağlık kontrolünden geçti hem de ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Gerçekleştirilen ziyarette diş hekimleri, miniklerin diş kontrollerini titizlikle yaparken, doğru diş fırçalama teknikleri ve sağlıklı dişlere sahip olmanın yolları hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.

Çocuklara erken yaşta ağız ve diş sağlığı alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan etkinlikte, günlük bakımın önemi eğlenceli ve öğretici yöntemlerle anlatıldı.

Renkli görüntülere sahne olan ziyarette minikler, hem merak ettikleri sorulara yanıt buldu hem de keyifli anlar yaşadı. Eğlenerek öğrenen çocuklar, doğru diş bakımının önemini kavrayarak poliklinikten mutlu ayrıldı.