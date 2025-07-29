Bursa Gemlik’te, “2025 Aile Yılı” kapsamında aileler ve çocuklar, orman yangınlarının önlenmesi için bilgilendirildi; doğayla iç içe çapa ve sulama etkinlikleri düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, “2025 Aile Yılı” kapsamında Gemlik Sosyal Hizmet Merkezi ve Gemlik Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle çevre bilincini artırmak ve ailelerin kaliteli zaman geçirmesini sağlamak amacıyla bir etkinlik düzenledi.

Program, doğanın korunmasına yönelik farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Etkinlikte, aileler ve çocuklara orman yangınlarının önlenmesi konusunda detaylı bilgilendirme yapıldı.

Katılımcılara, doğanın korunması için hazırlanan broşürler dağıtılırken, bilgilendirme sonrası, çocuklar ve aileler bir araya gelerek çapa ve sulama çalışmaları yaptı.

Doğayla iç içe geçen bu etkinlik, hem öğretici hem de keyifli anlara sahne oldu.