Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda güvenliği artırmak amacıyla tramvay hatlarında planlı bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirecek.ESKİŞEHİR (İGFA) - Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 30 Temmuz’u 31 Temmuz’a bağlayan gece ile 31 Temmuz’u 1 Ağustos’a bağlayan gecelerde, Otogar-OGÜ hattında gece tramvay seferlerinin geçici olarak yapılamayacağını duyurdu.

Eskişehirlilerin ulaşımda 20 yıldır güvenle tercih ettiği ESTRAM’ da bakım ve onarım çalışması yapılacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Şehir içi toplu ulaşımda aksaklık yaşanmaması adına düzenli olarak gerçekleştirilen bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında, 30 Temmuz’u 31 Temmuz’a bağlayan gece ile 31 Temmuz’u 1 Ağustos’a bağlayan gecelerde, Otogar-OGÜ hattında gece tramvay seferleri durdurulacaktır. Toplu taşıma hizmetinin güvenliğini artırmaya yönelik yaptığımız bakım ve onarım çalışmalarımız nedeniyle hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamaması için önceden alternatif planları yapmaları önemle rica olunur.” ifadelerine yer verildi.