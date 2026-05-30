Denizli Büyükşehir Belediyesinin dar gelirli ailelere yönelik sürdürdüğü 'Yeni Doğan Yardımı' projesinde 13. dönem ödemeleri tamamlandı. Proje kapsamında bugüne kadar sağlanan toplam destek miktarı 13 milyon 451 bin TL'ye ulaştı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun, ihtiyaç sahibi ailelerin doğum masraflarına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği 'Yeni Doğan Yardımı' projesinden bugüne kadar binlerce aile yararlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, 13. dönem ödemeleri de hak sahibi annelerin hesaplarına yatırıldı. Bu kapsamda şartları sağlayan ailelere toplam 1 milyon 170 bin TL tutarında destek sağlanırken, içerisinde 9 bin TL bulunan sosyal destek kartları (Horoz Kart) SMS ile bilgilendirme yapılan annelere dağıtılmaya başlandı.



'İnsan odaklı sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz'

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, 'Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren çocuklarımız ve annelerimiz öncelikli çalışma alanlarımız arasında yer aldı. Bugüne kadar binlerce ailemize yeni doğan desteği sağladık. İlkokula giden 8 bin 300 çocuğumuza beslenme desteği veriyoruz. Annelerimiz artık çocuklarının okulda ne yiyeceğini düşünmek zorunda kalmıyor. Dar gelirli ailelerimizin ekonomik yükünü hafifletmek için tüm imkanlarımızı seferber etmeyi sürdürüyoruz' dedi.



14. dönem başvuruları başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, yeni doğan yardımı için 14. dönem başvurularını da almaya başladı. Desteğe başvurmak isteyen vatandaşlar, https://cbs.denizli.bel.tr/yenidogan/ veya www.denizli.bel.tr adresindeki 'Başvurular' sekmesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.