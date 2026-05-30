Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kurban Bayramı münasebetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavileri süren vatandaşları ziyaret ederek hasta ve hasta yakınlarının bayramını tebrik etti.

KAYSERİ (İGFA) - Servisleri tek tek ziyaret eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, hastalarla yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Hasta yakınlarıyla da sohbet eden Vali Çiçek, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına teşekkür ederek görev başındaki tüm personele hayırlı bayramlar diledi.

Ziyaret sırasında vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Çiçek, Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini ifade ederek tüm hastalara acil şifalar temennisinde bulundu.