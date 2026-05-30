Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, her yıl kutlanan 'Müzeler Haftası' kapsamında Kent Müzesinin kapılarını öğrencilere açtı. Minik öğrenciler, düzenlenen etkinliklerle hem tarihe tanıklık etti hem de piyano dinletisi eşliğinde görsel bir şölen yaşadı.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kent Müzesi, Dünyada her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 'Müzeler Haftası' dolayısıyla öğrencileri ağırladı. Gruplar halinde müzeyi ziyaret eden öğrenciler, kentin kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu.

Öğretmenleri eşliğinde müzeyi gezen öğrenciler; Şanlıurfa'nın tarihi, müziği ve gastronomisi hakkında bilgi aldı. Sergilenen eserleri dikkatle inceleyen öğrenciler, gördüklerini önce hafızalarına kazıdı, ardından resim defterlerine aktardı.

UNESCO Müzik şehri Şanlıurfa'da Kent Müzesi'nde gerçekleştirilen piyano resitali ise etkinliğe ayrı bir renk kattı. Öğrencilerin resim çalışmaları eşliğinde sunulan piyano dinletisi, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Öğrencileriyle müzeyi gezen Öğretmen Zekiye Nil Mısır, çocuklara müze kültürünü aşılamayı amaçladıklarını belirterek, öğrencileri tarih ve kültürle buluşturmanın önemine dikkat çekti.

Müzeyi gezmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden öğrenciler ise kentin tarihi ve geçmişinin kendilerini çok etkilediğini söyledi.

Kent Müzesi, Müzeler Haftası boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmayı sürdürecek.