Kayseri Kocasinan Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların Kurban Bayramı'nı daha sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortamda geçirebilmeleri için örnek hizmetlere imza attı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Kocasinan Belediyesi tarafından oluşturulan modern kurban satış ve kesim alanlarında bayram süresince yoğun mesai harcanırken, kesim işlemlerinin ardından alanların temizlik çalışmaları da titizlikle gerçekleştirildi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye'ye örnek gösterilen Kocasinan Kurban Satış ve Kesim Alanları'nda toplam 215 büyükbaş ve 195 küçükbaş kurban kesiminin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, 'Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da hizmetimizi alnımızın akıyla tamamladık. Sorunsuz bir şekilde bayram hizmeti vermenin huzurunu ve gururunu yaşıyoruz' dedi.

Vatandaşların kurban ibadetlerini daha temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yerine getirebilmeleri için tüm hazırlıkları eksiksiz tamamladıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, 'Hemşerilerimizin daha nezih ortamlarda ibadetlerini yerine getirebilmeleri adına bütün ekiplerimizle bayram boyunca sahadaydık.' dedi.

Kurban Bayramı boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan hizmet veren Kocasinan Belediyesi, vatandaşlardan da tam not aldı. Teknolojik altyapısı, hijyenik ortamı ve düzenli yapısıyla dikkat çeken kesim alanları, Kayserililerin yoğun tercihi oldu. Bayram süresince Veteriner İşleri, Temizlik İşleri, Fen İşleri, Zabıta, Park ve Bahçeler, Mezarlıklar ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri 7/24 esasına göre görev yaptı.

Veteriner Müdürlüğü ekipleri kesim alanlarını sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlayarak daha sağlıklı bir çevre oluştururken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise modern araçlarla yürüttüğü çalışmalar sayesinde alanların temizliğini anında sağlayarak vatandaşlara hijyenik bir ortam sundu. Kocasinan Belediyesi'nin vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla gerçekleştirdiği çalışmalar, Kurban Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde geçirilmesine önemli katkı sağladı.