Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 'Bir Kuşaktan Bir Kuşağa' konseri, duygu dolu anlara ve büyük bir coşkuya sahne oldu. Büyükşehir Emekli Evi üyelerinden oluşan 'Türkülü Yürekler Korosu'nun sahne aldığı gecede, sanatseverler hem unutulmaz eserlerle buluştu hem de 19 Mayıs ruhunu türküler eşliğinde yaşadı.

MERSİN (İGFA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftasında gerçekleştirilen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestra Şefi Erdal Koşar'ın yönettiği konserde; türküler, marşlar ve Edip Akbayram ile Zülfü Livaneli şarkıları hep bir ağızdan söylenirken, salonu dolduran vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla geceye eşlik etti.

Konser boyunca Zülfü Livaneli'nin 'Merhaba', 'Yiğidim Aslanım' ve 'Güneş Topla Benim İçin' eserleri büyük beğeni toplarken; Nazım Hikmet'in her notasında hüzün ve memleket özlemi olan 'Karlı Kayın Ormanı', Sabahattin Ali'nin 'Leylim Ley' eseri ile Anadolu'nun içli ezgilerinden 'Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme' türküsü, salonu dolduran sanatseverlerden yoğun alkış aldı.

Büyükşehir Emekli Evi üyelerinden oluşan koro solistleri de gece boyunca birçok eseri solo performanslarla seslendirdi. Konserin sürprizlerinden biri ise sanatçı Edip Akbayram'ın 'Hasretinle Yandı Gönlüm' türküsünün, seyircilerle birlikte doğaçlama söylenmesi oldu

Yıldırım: 'Büyükşehir Belediyesi her zaman emeklilerin yanında'

Konserin açılışında konuşan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, böylesi etkinliklerin toplumsal dayanışma açısından önemli olduğunu ve Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman emeklilerin yanında olduğunu vurgulayarak, 'Her zaman emeklilerimizle beraber olmayı, etkinlikler yapmayı ve onların mutlu olması için elimizden geleni yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi; yıllarca ailesine, bu ülkeye, bu topraklara emek veren değerli emeklilerimizin daima yanında olacak' ifadelerini kullandı.

Günel: 'Emeklilik, hayatın tadını çıkarmak ve tecrübelerimizi paylaşmaktır'

Konserde konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hülya Toy Günel, emekliliğin üretimden kopmak anlamına gelmediğini vurgulayarak, 'Bugün karşınızda yıllarca çalışmış, üretmiş ve emekli olmuş bir yol arkadaşınız olarak bulunuyorum. Emeklilik köşeye çekilmek değil, hayatın tadını çıkarmak ve tecrübelerimizi paylaşmaktır' diye konuştu.

Türkülerin, yeni nesle bırakılacak en güzel miras olduğunu kaydeden Günel, 'Türkülerimiz, geçmişimizi geleceğimize bağlıyor. Başkanımız Vahap Seçer öncülüğünde, her zaman sizlerin yanınızdayız. Hayata geçirdiğimiz Emekli Evleri; bizlerin sosyalleştiği, paylaştığı ve bir araya gelip şarkılar söylediği birer yuva haline geldi. Sizlerin hayatını kolaylaştırmak ve hak ettiğiniz değeri göstermek, bizim en büyük görevimizdir' ifadelerini kullandı.

Koşar: '7-8 aydır düzenli olarak bu konsere çalışıyorduk'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestra Şefi Erdal Koşar ise yaklaşık 7-8 aydır düzenli olarak konsere çalıştıklarını ve bu yıl repertuvarı farklı ezgilerle zenginleştirdiklerini söyleyerek, 'Bu yıl farklı bir konser yapalım istedik. Halk Müziği Korosu'yuz, ama onun dışında ezgilerle bugün Mersin'i selamladık. 19 Mayıs Haftası olması nedeniyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların anısına güzel bir repertuvar hazırladık. Dinleyicilerimizden aldığımız geri dönüşler de çok güzel, enerji had safhadaydı' diye konuştu.

Sanatseverler, duygu ve coşku dolu geceye Türk bayraklarıyla eşlik etti

Konsere katılan vatandaşlar da gece boyunca yaşanan atmosferden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Sanatseverlerden Aysel Bezek, konserin geçen yıla göre çok daha coşkulu geçtiğini belirterek, '19 Mayıs'ı ve değerli sanatçıları anmamız çok güzel oldu. Çok memnun kaldık. İnşallah seneye de geliriz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz' dedi.

Nezahat Parlak, konserin kendisinde büyük iz bıraktığını söyleyerek, 'Ben Mersin'e geldim geleli bu kadar muhteşem bir konser yaşamadım. Sanatçılarımızla, Atatürk'ümüzle, ruhuma ve kalbime çok işledi. Hepsinin emeğine sağlık' ifadelerini kullandı.

Koristlerden Sultan Uyanık, yaklaşık 7-8 aydır konser için hazırlandıklarını belirterek, 'Bugün bütün türkülerimizi canı gönülden ve yürekten söyledik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Konser sonunda; Büyükşehir Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Kent Orkestrası bünyesinde sahne alan solistler, daire başkanları ve müdürler, sahnede hep birlikte 'Ey Özgürlük' şarkısını seslendirdi. Vatandaşlar ise ellerindeki Türk bayraklarıyla şarkıya eşlik ederek, geceyi büyük bir coşkuyla tamamladı.