Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda sürdürdüğü et bağışı kampanyası kapsamında bayramın ilk iki gününde vatandaşlardan teslim alınan kurban paylarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya başladı.
ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kurban Bayramı'nda dayanışma ve paylaşma kültürünü Başkent'in dört bir yanında yaşattı.
'Paylaştığın Senindir, Hemşehrini Sevindir' sloganıyla sürdürülen et bağışı kampanyası kapsamında hayırsever vatandaşlardan teslim alınan kurban payları, hijyenik koşullarda muhafaza edilerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı.
Bayramın birinci ve ikinci günü Başkent'in farklı noktalarında kurulan bağış alanlarında teslim alınan kurban etleri, soğuk zincir araçlarıyla korunarak Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ailelere ulaştırılıyor.