Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 21-22 Eylül tarihlerinde düzenlediği etkinliklerle “Dünya Otomobilsiz Kent Günü”nü ilk kez kutladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - “Caddeler ve Sokaklar Bizim” sloganıyla gerçekleştirilen organizasyon, vatandaşlara araç trafiğinden arındırılmış alanlarda özgürce vakit geçirme imkânı sundu.

Etkinlikler boyunca Atatürk Bulvarı’nın Dr. Sadık Ahmet Bulvarı ile Migros arasındaki bölümü 22 Eylül Pazartesi günü saat 16.00-22.00 arasında taşıt trafiğine kapatıldı. Yaya ve etkinliklere açılan bu alanlarda, vatandaşlar araçsız sokakların keyfini çıkardı.

Bulvarda gerçekleştirilen etkinliğe Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir ve belediye bürokratları da katıldı. Recai Erdir, vatandaşlarla yakından ilgilenerek açılan stantları gezdi.

“Herkes için hareketlilik” temasıyla yapılan kutlamalarda karbon salınımının azaltılması ve insan sağlığına dikkat çekildi. Çocuklar için güvenli oyun alanlarının oluşturulduğu etkinliklerde, rekreatif oyunlar, akrobatik bisiklet gösterisi, zumba, yaratıcı sanat etkinlikleri, topaç yapımı, akıl zeka oyunları, sihirli labirent, ulaşım çarkı, biyoplastik yapımı, yüz boyama ve sürdürülebilir ulaşım ile çevre bilinci hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, bu tür etkinliklerle şehirde hareketli yaşamı teşvik etmeyi, temiz hava kalitesini artırmayı ve güçlü topluluk bağları oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Kent sakinleri, otomobilsiz günün tadını çıkararak, daha yaşanabilir bir şehir için önemli bir adımın parçası oldu.