Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, 2025 Aile Yılı kapsamında başlattığı “Umre Ziyareti” öncesi eğitim ve tanışma toplantısı düzenlendi.GAZİANTEP (İGFA) - 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi’nde yapılan toplantıda “41 Yıllık Evli Ulu Çınarlarımız Kutsal Yolculukta” projesinin detayları belli oldu.

Programda, Umre ziyaretini gerçekleştirecek 300 kişi yer aldı. Bu kapsamda, hem tanışma hem de proje kapsamında bir dizi eğitim almak için bir araya gelen 300 kişilik kafilenin Umre yolculuğunun 8 gün olacağı ve toplamda 15 bin kişinin bu projeden yararlanacağı açıklandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de katıldığı tanışma ve eğitim toplantısı, 2025 Aile Yılı kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmaların anlatıldığı video ile başladı. Program açılış konuşmalarıyla devam etti.

Toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar ve AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu da hazır bulundu.

ŞAHİN: “BU YOLCULUK AİLE BAĞLARINI GÜÇLENDİREN MANEVİ BİR YOLCULUK”

Başkan Fatma Şahin, Umre yolculuğu öncesinde yaptığı konuşmada bu yolculuğun sadece bireysel bir ibadet olmadığını, aynı zamanda aile bağlarını güçlendiren manevi bir yolculuk olduğunu söyledi.

Başkan Şahin, Umrenin mukaddes bir yolculuk olduğuna işaret ederek, “Bu yolculuk aynı zamanda aile için çok kıymetli bir fırsat. Hayatta birbirimize en çok orada el ele tutuşuyoruz, dualarımızı beraber ediyoruz. Rabbim bu yolculuğu evlerimizde yeni bir bereketin, yuvalarımızda yeni bir huzurun başlangıcı kılsın” dedi.

“DEVLET BÜYÜK BİR AİLE, AİLE KÜÇÜK BİR DEVLETTİR”

Bu yılın “Aile Yılı” olarak ilan edildiğini hatırlatan Şahin, ailenin toplumun temeli olduğunu vurgulayarak, “Devlet büyük bir ailedir, aile küçük bir devlettir. Aileyi güçlü kılmak, çocuklarımızı merhamet ve muhabbetle büyütmek en büyük sermayemizdir” diye konuştu.

Son olarak Umre yolcularına seslenen Şahin, “Rabbim yolunuzu açık etsin, dualarınızı kabul eylesin, gidişinizi kolay, dönüşünüzü hayırlı kılsın. Güle güle gidin, güle güle dönün” ifadelerini kullandı.

Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, Umre yolculuğunun hayırlı ve mübarek olmasını dileyerek dualar eşliğinde gidişin kolay, dönüşün huzurlu olmasını temenni etti.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu da Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in bu önemli projeye öncülük ettiğini belirterek, Umre yolculuğuna çıkan hemşehrilerini tebrik edip dualarının kabul olmasını diledi.

Konuşmalar sonunda Umre yolculuğunda yer alacak din görevlileri tanıtıldı ve günün anısına protokol ile Umreye gidecek ilk kafile hatıra fotoğrafı çektirdi.