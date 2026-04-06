Eskişehir'in bereketli Sakarya Vadisi'nde yetişen zeytinlerden üretilen Dorlion Zeytinyağı, katıldığı yarışmalardan ödüllerle dönerek kalitesini bir kez daha kanıtladı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yerel bir değer haline gelen marka, hem üreticinin yüzünü güldürüyor hem de sofralara sağlık taşıyor.



​ZEYTİN DOSTU DERNEĞİ'NDEN 4 ÖDÜL BİRDEN



​Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan Ziraat Mühendisi Sevgi Mişe, ürünlerin titiz bir süreçten geçtiğini belirterek, 'Olgun hasat zeytinyağımızla gümüş, özel seri ürünümüzle ise 2 altın ve 1 premium ödül kazandık. Bu ödüller, kalite ve lezzetin bir arada olduğunun en büyük göstergesidir.'



ÜRETİCİDEN TAM DESTEK



​Sarıcakaya Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Osman Afşin Güngör, belediyenin sağladığı imkânların önemine dikkat çekti:



​'Büyükşehir Belediyesi ve özellikle Ayşe Başkanımızın teşvikleri ve destekleriyle ürünlerimizin değerlendirilmesi, biz üreticiler için harika bir pazar imkânı sundu. Zeytinlerimizin yağa dönüştürülüp ödülle taçlandırılması bizi çok mutlu etti.'



DORLİON ÖNEMLİ MARKALARDAN BİRİ



​Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Selma Güder ise zeytinin ekonomik ve turistik değerine vurgu yaptı:



​'Zeytin, katma değeri ve geliri en yüksek ürünlerden biridir. Ayrıca zeytin turizmi de bölge için kritik bir rol oynuyor. Markalaşma yolunda Dorlion, ülkemiz için zeytin anlamında önemli markalardan biri haline gelmiştir.'



TÜKETİCİNİN TERCİHİ: HEM SAĞLIK HEM LEZZET



​Vatandaşlar da Dorlion Zeytinyağı'ndan oldukça memnun. Mağazadan alışveriş yapan emekli bir vatandaş, 'Zeytinyağınız çok güzel, devamlı kullanıyoruz. Biz emekliler için büyük bir fırsat. Sağlık açısından her sabah bir kaşık ilaç niyetine içeceğim.' diyerek memnuniyetini dile getirdi.



​Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin öncülüğünde yürütülen projeyle, Eskişehir zeytinyağının dünya standartlarında bir marka olma yolundaki yolculuğu hız kesmeden devam ediyor.