Geniş güvenlik önlemleri altında yürütülen çalışmalar sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Ardından aynı mahallede faaliyet gösteren bin 550 metrekarelik kaçak fabrika kullanılamaz hale getirdi. Ekipler son olarak Alaaddinbey Mahallesi'nde tespit edilen 250 metrekarelik iş yerinin yıkımını gerçekleştirdi.

Yıkım çalışması kapsamında ilk olarak, Demirci Mahallesi'nde tespit edilen 192 metrekarelik iki katlı ofis binasına müdahale edildi.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılaşma ile mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi yıkım ekipleri, imar planına aykırı şekilde inşa edilen ve yasal süreçleri tamamlanan yapılara yıkım işlemi uyguladı.

Bursa'da Nilüfer Belediyesi yıkım ekipleri, imara aykırı yapılarla mücadele kapsamında Demirci ve Alaaddinbey Mahallesi'nde tespit edilen 3 kaçak yapıyı yıktı.

