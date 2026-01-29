Bunlar da ilginizi çekebilir

Toplamda 326 arı yetiştiricisine 6 bin 658 kilogram fondan arı yemi ulaştırılarak, Eskişehir genelinde arıcılık faaliyetlerine önemli bir katkı sunuldu.

Merkez ilçelerden Odunpazarı'nda 93 arı yetiştiricisine 2 bin 565 kilogram, Tepebaşı'nda ise 79 arı yetiştiricisine bin 830 kilogram fondan arı yemi desteği sağlandı.

Destek kapsamında; Alpu'da 9 arı yetiştiricisine 157 kilogram, Beylikova'da 14 arı yetiştiricisine 98 kilogram, Çifteler'de 10 arı yetiştiricisine 197 kilogram, Günyüzü'nde 4 arı yetiştiricisine 78 kilogram, Han'da 16 arı yetiştiricisine 175 kilogram, İnönü'de 12 arı yetiştiricisine 248 kilogram, Mahmudiye'de 7 arı yetiştiricisine 171 kilogram, Mihalgazi'de 5 arı yetiştiricisine 144 kilogram, Mihalıççık'ta 26 arı yetiştiricisine 423 kilogram, Sarıcakaya'da 7 arı yetiştiricisine 65 kilogram, Seyitgazi'de 34 arı yetiştiricisine 374 kilogram ve Sivrihisar'da 10 arı yetiştiricisine 133 kilogram fondan arı yemi dağıtıldı.

Soğuk hava koşulları nedeniyle doğadan yeterli miktarda nektar ve polen toplayamayan arıların kayıplar yaşamaması amacıyla verilen fondan arı yemi desteğiyle, kolonilerin güçlendirilmesi ve arı sağlığının korunması amaçlandı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, üreticilerin her koşulda yanında olmaya devam ederken, özellikle kış aylarında arıların yaşadığı besin yetersizliğine çözüm sunmayı hedefledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini güçlendirmek amacıyla il genelindeki arı yetiştiricilerine yönelik önemli bir destek programını hayata geçirdi.

