Ankara Keçiören Belediyesi tarafından Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı'nda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla şehitler anıldı; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının destansı kahramanlıkları anlatılarak duygu dolu anlar yaşandı.

ANKARA (İGFA) - Programa Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, gaziler, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Özarslan konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, 'Şanlı Türk bayrağımızı kimse indiremeyecek' dedi.

'ÜLKEMİZİN BİRLİK VE BERABERLİĞİNİ HER DAİM EN ÜSTTE TUTACAĞIZ'

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, 18 Mart Çanakkale Zaferi programında yaptığı konuşmada Türkiye'de birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Şehit ve gazilerin fedakârlıklarını hatırlatan Özarslan, 'Şanlı Türk bayrağımızı kimse indiremeyecek. Bu milletin birlik ve beraberliği her daim en üstte tutulacak. Yüce Mevla'm bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Ne mutlu Türk'üm diyene.' ifadelerini kullandı.

'BU TOPRAKLAR, ŞEHİTLERİMİZİ BAĞRINA BASAN TOPRAKLARDIR'

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, Çanakkale Zaferi programında yaptığı konuşmada, Türkiye topraklarının şehitlerin emaneti olduğunu vurguladı. 'Üzerinde yaşadığımız topraklar şehitlerimizin emanetidir, onları korumak Türk milletinin namus ve şeref borcudur' diyen Aylar, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andığını belirten Aylar, 'Bu toprakları hiçbir haine teslim etmeyiz' ifadelerini kullandı.

'18 MART, KAHRAMANLIK VE FEDAKÂRLIĞIN DORUK NOKTASIDIR'

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Keçiören Şube Başkanı Kaan Şimşek, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kahramanlık ve fedakârlıklarla dolu destansı bir hikâye olduğunu belirtti. 'Çanakkale Zaferi, Türk savaş tarihinin altın harflerle yazıldığı, kurtuluş mücadelesinin ilk ateşinin yakıldığı bir dönüm noktasıdır' diyen Şimşek, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andığını ifade etti.

'ÇANAKKALE GEÇİLMEZ'

AK Parti Keçiören İlçe Başkanvekili İsmail Özel ise şehitleri rahmetle anarak, 'Çanakkale geçilmez, geçemediler, geçemeyecekler. Uhud'dan başlayıp Malazgirt'ten, Çanakkale'den, Kurtuluş Savaşı'ndan ve 15 Temmuz şehitlerimize kadar tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla yâd ediyorum. Hepsinin ruhu şad olsun, mekânları cennet olsun.' dedi.

Çanakkale Zaferi milli duygularla yaşatıldı

Programda, Çanakkale Savaşı sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile askerler arasında geçen bir anı meddah gösterisiyle sahnelendi. Keçiören Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları tarafından seslendirilen Çanakkale temalı türküler de katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Keçiören Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü de Kütüphaneler Haftası'na denk gelen 18 Mart kapsamında özel bir çalışmaya imza attı. Keçiören Belediyesi'nce çocuklar için özel olarak basımı yapılan 'Çanakkale' temalı kitap ile yetişkinler için Çanakkale Savaşı'nı anlatan kitap vatandaşlara hediye edildi.