Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), kent genelinde sürdürdüğü altyapı yatırımlarına aralıksız devam ediyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - ESKİ ekipleri tarafından Candanel Sokak ve Mehmet Akif Ersoy Sokak'ta gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 300 milimetre çapında beton borular kullanılarak yeni kanalizasyon hatları imal edildi.

Yapılan yatırımlarla mevcut altyapının dayanıklılığı artırılırken, bölgenin uzun yıllar hizmet verecek daha güvenli ve sağlıklı bir kanalizasyon sistemine kavuşması sağlandı.

Altyapı standartlarına uygun olarak gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde atık suyun daha güvenli şekilde uzaklaştırılması hedeflenirken, olası arızaların önüne geçilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Güçlü ve sürdürülebilir bir altyapı için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini ifade eden ESKİ Genel Müdürü Niyazi Solak, 'Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak çalışmalara ihtiyaç duyulan bölgelerde kararlılıkla devam ediyoruz. Başkanımız Ayşe Ünlüce'nin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, kentimizin her noktasına eşit hizmet ulaştırmayı temel önceliğimiz olarak görüyoruz. Altyapıdan üstyapıya, sosyal donatı alanlarından çevre düzenlemelerine kadar yürüttüğümüz tüm çalışmalar, hem bugünün ihtiyaçlarını karşılamayı hem de geleceğin Eskişehir'ini daha güçlü şekilde hazırlamayı amaçlıyor. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri dikkatle değerlendiriyor, ilgili ekiplerimizle sahada aktif biçimde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.' dedi.