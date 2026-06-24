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Yaz boyunca, Koru Kent Meydanı'nda her yaştan izleyiciyle buluşmayı sürdürecek olan 'Çayyolu Yaz Sahnesi Film Günleri'nde 'Hayali Arkadaşlar (IF)' adlı film Başkentlilerle buluştu.

Başkentlilerin kültür - sanat hayatına her geçen gün birbirinden özel ve dolu dolu etkinliklerle katkı sunan Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaz akşamlarını sinemanın büyüsüne bırakıyor.

ANKARA (İGFA) - Etkinlik kapsamında; her yaştan izleyiciye hitap eden filmler hafta boyunca Ankaralılarla buluşmaya devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Koru Kent Meydanı'nda düzenlediği Çayyolu Yaz Sahnesi Film Gösterimleri ile Başkentliler yaz akşamlarında sinemanın büyüsüyle buluşuyor.

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