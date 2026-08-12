MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Marmaris İçmeler Mahallesi'nde yaklaşık 35 yıllık kanalizasyon hattında, turizm sezonunda artan kullanım nedeniyle yaşanan taşkına karşı yaklaşık 1.000 metrelik hatta acil yenileme çalışması başlattı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, olası kanalizasyon arızalarına anında müdahale edilerek vatandaşların mağduriyet yaşamaması yönündeki talimatları doğrultusunda MUSKİ ekipleri, Marmaris İçmeler Mahallesi'nde yaşanan soruna acil müdahale gerçekleştiriyor. Bu kapsamda yaz aylarındaki turizm yoğunluğu nedeniyle taşkın yaşanan yaklaşık 35 yıllık 1.000 metre uzunluğundaki kanalizasyon hattını daha büyük çaplı hatlarla yeniliyor.

Marmaris İçmeler Mahallesi'nde yaklaşık 35 yıllık mevcut kanalizasyon hattında, bölgede artan otel ve turizm yoğunluğu nedeniyle taşkın ve geri basma sorunları yaşandı. Yaşanan taşkının ardından bölgeye hızla müdahale eden MUSKİ ekipleri, mevcut terfi istasyonundan çıkan hattın ters meyilli çalışmasından kaynaklanan sorunu gidermek amacıyla yaklaşık 1.000 metre uzunluğunda yeni hat imalatına başladı. Çapı büyütülerek yapılan yeni hattın devreye alınmasıyla birlikte bölgedeki taşkın problemlerinin sona ermesi hedeflenirken, mevcut terfi hattı ile kanalizasyon hattının sahil yoluna taşınmasına yönelik proje için planlama çalışmaları da tamamlanarak ihale aşamasına getirildi. Kış döneminde uygulanması planlanan proje kapsamında mevcut hat devre dışı bırakılarak yeni sistem kurulacak, böylece sahil hattındaki kanalizasyon altyapısı yenilenerek taşkın riski tamamen ortadan kaldırılacak.

YENİLENEN HAT İÇMELER'DE UMUT OLDU

İçmeler Mahallesi Muhtarı Ali Demirtaş da yaz döneminde bölgede ciddi yoğunluk yaşandığını ifade ederek, 'Son yıllarda tesis sayısının artmasıyla birlikte mevcut kanalizasyon hattı bu yükü taşımakta zorlanıyor. Sorun MUSKİ'ye iletilir iletilmez hızlı şekilde müdahale başlatıldı. İlk etapta geçici çözüm olarak yeni bir terfi hattı çekiliyor, kış döneminde ise hattın tamamen yenilenmesine yönelik kalıcı proje uygulanacak. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a, MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül'e ve sahada görev yapan MUSKİ ekiplerine teşekkür ediyorum.' dedi.