İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Göztepe Spor Kulübü yönetimini ağırladı. Görüşmede, kulübün İnciraltı'na yapmayı planladığı ve birçok branşı kapsayan olimpik spor tesisleri projesinin detayları ele alındı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Göztepe Spor Kulübü yönetimini konuk etti.

İzmir Sanat Çalışma Ofisi'ndeki ziyarete Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil ve kulüp yöneticileriyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin katıldı. Görüşmede, Göztepe Spor Kulübü tarafından İnciraltı'nda yapılması planlanan olimpik branşlar tesisinin projesine ilişkin detaylar aktarıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan projenin detayları hakkında bilgi alan Başkan Dr. Cemil Tugay, Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil ile fikir alışverişinde bulundu. Projeyle Göztepe Spor Kulübü'nün, İnciraltı'nda olimpik spor okullarını tek bir çatı altında toplayarak, padel, tenis, yüzme, jimnastik, fitness, bale, okçuluk ve çok sayıda branşta çocuklar ve gençler için eğitim alanı oluşturulacağı aktarıldı.

'İZMİR'İN GELECEĞİ İÇİN HER DOĞRU PROJEYE DESTEĞE HAZIRIZ'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin spor altyapısını güçlendirecek, bütüncül ve doğayla uyumlu projelere destek olacağını ifade eden Başkan Tugay, 'Göztepe Spor Kulübü, bugüne kadar yetiştirdiği sporcularla, başarılarıyla İzmir'in önemli bir değeri olmuştur. Bugün de bu sorumlulukla ortaya koydukları proje için emeği geçen başta Sayın Mehmet Sepil olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sporda fırsat eşitliği yaratmak, kentimizin spor altyapısını güçlendirmek, gençlerimizi spora kazandırmak için her alanda çalışmalarımızı hayata geçirmeye çalışıyoruz. İzmir'in geleceği için İzmirli gençlerimizin, çocuklarımızın sporla bütünleşen bir kentte yaşamasını sağlayacak her doğru projeye destek olmaya hazırız. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'müzün de kazandırdığı her sporcuyla, elde ettiği her başarıyla sporun iyileştirici gücüne inancımız her geçen gün artıyor' dedi.

Sporun, İzmir'in kent kimliğinin önemli bir parçası olduğunu belirten Tugay, 'Tarih boyunca İzmirli sporcular her branşta ülkemizin, şehrimizin gururu olmuştur. Bizlerin görevi de bu kadim kültürü yaşatmak, sporu kentimizin her köşesine yaymak, yeni tesisler kazandırmak. Bu yolda değerli kulüplerimizin ortaya koyduğu, doğru, halkla bütünleşik projelere her zaman destek vereceğiz. Hep birlikte birbirinden yetenekli gençlerimizi yetiştirip İzmir olarak yeni başarılara imza atacağız' diye konuştu.