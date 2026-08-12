Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentsel gelişim bölgelerinde ulaşım ağını güçlendirecek yeni imar yolları çerçevesinde Nilüfer ilçesine alternatif yollar kazandıracak çalışmalarına hız verdi.

BURSA (İGFA) - Şahin Biba başkanlığında başlatılan ulaşım seferberliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla 17 ilçede ulaşım ağını güçlendirmek için harekete geçildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, temmuz ayında toplam 25 kilometreden fazla sıcak asfalt, 113 kilometreyi aşan sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Yılın yedinci ayında Büyükşehir ekipleri, il genelinde toplam 4,3 kilometre yeni imar yolunu vatandaşların hizmetine sundu.

GÖRÜKLE İRFANİYE ARASINA ALTERNATİF GÜZERGÂH

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nin yeni imar yollarından biri olan Atatürk Bulvarı'nda, yol yapım faaliyetleri aralıksız devam ediyor. 800 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki yeni yolun yapımı kapsamında 20 bin metreküp kazı ve 40 bin ton dolgu imalatı gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bölgenin önemli ulaşım güzergahlarından biri olması hedeflenen Atatürk Bulvarı, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltlanarak hizmete açılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla Atatürk Bulvarı, Gelibolu Caddesi'ne bağlanacak. Böylece Görükle ile İrfaniye arasında alternatif bir ulaşım bağlantısı oluşacak.

Görükle Mahallesi Muhtarı Hasan Sert, çalışmanın her geçen gün nüfus artışı yaşanan bölge için önemli olduğunu söyleyerek, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba ve çalışan ekiplere teşekkür etti.